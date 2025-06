Três homens são presos após agredirem mulheres

A Polícia Civil (PC) prendeu três homens pelo crime de violência doméstica. Todas as prisões ocorreram na última sexta-feira (30/05), durante ações distintas nos municípios de Balneário Pinhal, Cidreira e Imbé

Em Pinhal, um indivíduo de 52 anos foi detido na região central da cidade após descumprir a ordem judicial de afastamento da vítima. Não bastasse isso, na ocasião, o sujeito também teria agredido e furtado a televisão da vítima.

Em Cidreira, um homem foi preso em flagrante após agredir a companheira no bairro Costa do Sol. Conforme a PC, o filho da vítima teria procurado uma vizinha para informar sobre as agressões, a qual acionou os policiais.

Já em Imbé, um sujeito de 25 anos foi detido no bairro Albatroz, após agredir a companheira com chutes, socos e até um mata-leão, golpe utilizado em artes marciais como Jiu-Jitsu, por exemplo. De acordo com a Polícia, as agressões teriam ocorrido em Tramandaí, onde a vítima reside.

Todos os detidos foram levados a Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.