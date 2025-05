Três acidentes de trânsito são registrados no Litoral

O último final de semana foi, mais uma vez, marcado por acidentes nas estradas do Litoral Norte gaúcho. Felizmente, não houve registro de mortes. Na madrugada de sábado (24), duas pessoas acabaram ficando feridas após o carro aonde elas estavam colidir contra um poste. A colisão ocorreu na Avenida Fausto Borba Prates, na região central de Cidreira.

O condutor e a passageira do automóvel Golf, com placas de Cidreira, sofreram algumas fraturas. Eles foram socorridos pelos agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e encaminhados ao Hospital Tramandaí (HT).

OUTROS ACIDENTES

Na noite de sábado, foi registrado um acidente envolvendo um Citroen C4 Pallas, com placas de Arroio do Sal, e um caminhão, na cidade de Capão da Canoa. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o automóvel seguia pelo quilômetro 48 da ERS-389 (Estrada do Mar), no sentido Torres – Osório, quando o outro veículo tentou realizar uma ultrapassagem.

Para evitar a colisão, o motorista do carro precisou desviar, saindo para fora da pista. Por sorte, ninguém se feriu. O condutor do caminhão passou pelo teste do etilômetro, o qual deu negativo para consumo de álcool. Após ser ouvido, o homem foi liberado.

Motorista de Citroen precisou sair da pista para evitar colisão com caminhão na Estrada do Mar.

Já na manhã de domingo (25), outro acidente foi registrado na Estrada do Mar, desta vez no trecho de Torres. Segundo o CRBM, um Kia Picanto, com placas de Porto Alegre, trafegava pelo quilômetro 84 da rodovia, em direção a Arroio do Sal, quando a motorista do veículo perdeu o controle da direção e acabou capotando ao lado da pista. A mulher não se feriu. Devido ao acidente, o trânsito precisou ser parcialmente bloqueado, voltando a funcionar normalmente após a retirada do automóvel.

Veículo teria capotado em trecho na ERS-389, em Torres, após motorista perder o controle da direção.

CRÉDITO FOTO 1: Divulgação

CRÉDITO FOTO 2: CRBM

CRÉDITO FOTO 3: CRBM