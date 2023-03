Trecho da ERS-040 passará por melhorias

Com intuito de melhorar as condições de trafegabilidade e a segurança de motoristas e pedestres que utilizam a ERS-040, a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) anunciou na terça-feira (7), uma série de melhorias que irão impactar no tráfego da região. As medidas atendem solicitações da comunidade debatidas em Audiência Pública realizada em 2022.

Desde quarta (8), está sendo feito um reforço na sinalização horizontal, com a implantação de tachões no eixo central da rodovia desde o quilômetro 26 até o 36. Além disso, haverá limpeza da drenagem pluvial e desentupimento de drenos e bueiros. Já na próxima quarta-feira (14), a EGR dará início à construção de travessias elevadas para a passagem segura de pedestres em pontos estratégicos na zona urbana, em Águas Claras.

A empresa também está elencando dados e fazendo levantamentos técnicos de engenharia para a publicação de um novo edital, que objetiva a contratação de empresa para a execução de serviços de manutenção e reparos em todo o trecho de 83,85 quilômetros da ERS-040, entre Viamão e Balneário Pinhal, e mais 14,75 quilômetros da ERS 784, entre Cidreira e Pinhal.

Devido ao trabalho na rodovia, a EGR alerta os motoristas para que dirijam com prudência, atentos à sinalização viária e aos limites de velocidade indicados. Vale ressaltar que, devido à presença de trabalhadores e máquinas executando os serviços, poderá haver bloqueios de faixas, lentidão ou retenção sinalizada de veículos, os quais serão avisados brevemente pela Concessionária.

INVESTIMENTOS NA ERS-040

De setembro de 2018 a dezembro de 2022, a EGR investiu mais de R$ 52 milhões em melhorias na ERS-040. Foram R$ 20 milhões para a construção do viaduto, solucionando um ponto crítico no entroncamento com a ERS-118, entregando mais rapidez, agilidade e segurança nos deslocamentos. Nesse período, a EGR restaurou 50 quilômetros e investiu mais de R$ 32 milhões em melhorias na rodovia.