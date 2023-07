Trecho da ERS-030 receberá duplicação

O último trecho da ERS-030, em Santo Antônio da Patrulha (SAP), receberá duplicação. A assinatura da Ordem para início das obras foi realizada pelo prefeito patrulhense Rodrigo Massulo no último dia 29 de junho. Ao todo, serão 400 metros de duplicação, do Pátio Urbano até as imediações da Rua Santa Terezinha, incluindo a ponte sobre o Arroio Pitangueiras.

A obra, que deverá iniciar nos próximos dias, está avaliada em pouco mais de R$ 5,8 milhões, com recursos captados pela prefeitura de SAP, por meio de financiamento junto à Caixa Federal. “A duplicação do trecho quatro é a última etapa da realização deste sonho antigo dos patrulhenses que, finalmente, estamos tirando do papel. Ainda em 2023, vamos poder entregar para nossa população uma ERS-030 duplicada no perímetro urbano, capaz de atender as necessidades do trânsito do município e trazer mais desenvolvimento econômico para nossa cidade”, comentou o prefeito de Santo Antônio da Patrulha.