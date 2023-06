Transformando crises em oportunidades

*Soraia Hanna

Crises de imagem podem surgir a qualquer momento e com qualquer um. Seja por uma declaração equivocada, turbulências financeiras ou ações de terceiros, o risco de instabilidade está sempre presente. O impacto na reputação varia, deixando cicatrizes ou até mesmo passando despercebido. A chave para isso está na prevenção e na reação. Em todos os casos, um fator é essencial: atitude.

Identificar problemas potenciais antes que a crise ocorra é crucial. Ao mapear vulnerabilidades e preparar planos de contingência, as organizações adquirem condições de controlar as questões desde a raiz e encarar adequadamente os desafios. E, lá adiante, a resposta tem o poder de mudar o jogo: constrói confiança, o que é fundamental para preservar a reputação. A sociedade exige autenticidade, verdade, empatia e atenção das marcas e líderes.

A resposta à crise requer ação genuína, com medidas efetivas capazes de virar o jogo. Porém, não se pode agir de forma intuitiva: é necessária uma comunicação especializada em gestão de imagem. A profissionalização garante ações consistentes e contribui para o acúmulo de reputação. Que fique claro: uma crise vai muito além de questões legais, comerciais ou institucionais. O tempo dos tribunais é um; o da opinião pública, outro.

E lembre-se: se você não contar sua história, alguém o fará. Nessa nova era, em que todos são influenciadores, controlar a narrativa é extremamente desafiador. Mas é possível buscar algum nível de domínio, agindo de forma planejada e somando esforços de todas as áreas.

Quando a crise chegar — e ela chegará! —, reforce sua essência, retome o que realmente lhe é caro, com verdade e retidão. Busque o equilíbrio: nem supervalorize, nem subestime. O sucesso está na organização, no repertório dos encarregados para gerir o problema, na capacidade do líder de ouvir e confiar. Amparado em informações e análises consistentes, tome decisões e faça as escolhas certas. Como disse Epicuro, “os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e às tempestades”. Portanto, preparados, encaremos o mar.

*Jornalista, especialista em reputação e sócia-diretora da Critério.