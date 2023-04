Tramandaí recebeu abertura do Circuito de Corridas do Litoral Norte

No último domingo (23), aconteceu a primeira etapa do Circuito Corridas do Litoral Norte 2023. A prova de três quilômetros, realizada pela Biolchi Eventos, foi disputada nas ruas de Tramandaí e contou com a presença de mais de 100 atletas. No final, foram premiados com troféus os cinco primeiros colocados nas categorias Geral e por faixa etária, nos naipes Masculino e Feminino. Além disso, também houve as provas Kids para as crianças, havendo distribuição de medalhas para todos os participantes.

Na Geral Masculina, o grande campeão foi o uruguaio Leonel Cardoso, da equipe RE9 Assessoria Esportiva. Ele terminou a prova com o tempo de 10 minutos e oito segundos, apenas oito segundos a mais que o segundo colocado Raul Ponestki da Associação de Corredores de Torres (Ascort). O terceiro colocado foi Marcos da Silva (Meta Assessoria Esportiva), com a marca de 10min e 31seg. Completaram o pódio os atletas Matheus da Costa, com o tempo de 10min e 39seg, e Cristiano Heckler (Ratos de Estrada), com a marca de 10 minutos e 53 segundos.

Já na Geral Feminina, a grande campeã foi Maria Clara dos Santos, com o tempo de 12 minutos e 31 segundos. Em segundo lugar ficou Vanusa Bauer (Meta), com a marca de 13min e 38seg. Na terceira colocação ficou Renata Ferrarini, com o tempo de 14min e 01seg. Completaram o pódio as corredoras Katia Niederauer, com a marca de 14min e 22seg, e Rita de Cássia Pereira (Academia Bem-Estar Tramandaí), com o tempo de 14 minutos e 20 segundos.

Pódio da categorial Geral Feminina.

CIRCUITO

A segunda etapa do Circuito de Corridas do Litoral Norte está marcada para o dia 28 de maio e deverá ocorrer na cidade de Imbé. O cronograma segue com as provas de 7km (25/06), 10km (30/07), 15km (15/08), 21km (21/09), 30km (30/10) e 42km (19/11). Ainda sem definição dos locais, o organizador do Circuito, Daniel Biolchi afirmou que as provas de menor distância devem ocorrer nos municípios de Tramandaí e Imbé, sendo 3ª etapa disputada em Tramandaí e a 4ª em Imbé. Ainda conforme Daniel, as quatro últimas etapas (com percurso maior) deverão ocorrer em Osório, como aconteceu de maneira semelhante no ano passado. Vale ressaltar que, o Circuito Corridas de 2022 contou com sete etapas (não teve a de 30km) e, portanto, Osório recebeu as últimas três etapas da competição. Mais informações no Instagram: @biolchieventos ou no site: www.centraldacorrida.com.br/biolchieventos.