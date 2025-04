Traficantes são presos pela GMI

A Guarda Municipal de Imbé (GMI) foi acionada na tarde de terça-feira (1), após receber informações de que um automóvel HB20 estaria sendo utilizando para entregar entorpecentes no município. Após buscas, o veículo foi flagrado próximo a um supermercado localizado na região central da cidade.

De acordo com a GMI, quando a viatura se aproximou do HB20, os agentes flagraram um indivíduo saindo de Ágile e se aproximando do carro. Diante da situação suspeita, os guardas resolveram efetuar a abordagem. Além dos motoristas dos dois automóveis, um terceiro homem, que estava sentado na calçada, ao lado do HB20, também foi abordado.

Com o trio foram apreendidas algumas buchas de cocaína. Além da droga, foram apreendidos os celulares dos sujeitos e 313 reais em dinheiro. Os três homens foram presos e levados a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

OUTRA PRISÃO

Já na noite de terça, a GMI foi acionada após um motociclista colidir contra o portão de uma residência localizada no balneário de Mariluz. Segundo a Guarda Municipal de Imbé, o indivíduo estaria participando de um ‘racha’, quando perdeu o controle da direção e acabou invadindo o pátio do imóvel.

Devido a colisão, o portão da casa acabou caindo em cima de um automóvel que estava na garagem, causando danos no porta-malas, no para-choque e no brake light (luz de freio). O dono da residência acionou os guardas, que imediatamente se dirigiram até o local.

Durante a abordagem, foi constatado que o condutor da moto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Não bastasse isso, o veículo estava com os sinais de identificação adulterados. Ainda conforme a GMI, o indivíduo se recusou a fazer o teste do bafômetro. Porém, ele acabou confessando que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Diante da situação, o homem acabou sendo preso em flagrante, sendo levado à Delegacia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

Homem foi preso após derrubar portão de residência em Mariluz.

CRÉDITOS: GMI