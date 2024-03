Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Entre sexta (22) e domingo (24) a BM prendeu cinco pessoas por tráfico na região, sendo todos homens. As prisões ocorreram nos municípios de Balneário Pinhal, Cidreira (três) e Tramandaí.

Na tarde de sexta-feira, os Policiais Militares (PMs) realizavam patrulhamento no bairro Zona A, em Cidreira, quando avistaram um indivíduo saindo de uma residência com uma arma na mão. Ao avistar a viatura, o sujeito tentou retornar para casa, mas acabou sendo abordado.

O sujeito, de 22 anos, estava com uma pistola nove milímetros (mm) com 16 munições e um carregador com outras 15 munições do mesmo calibre. Além disso, o homem carregava uma bolsa contendo 20 porções de maconha e uma balança de precisão. Também foram apreendidos outros objetos, incluindo um celular, assim como uma quantia em dinheiro. Diante dos fatos, o homem, que já tinha passagens por lesão corporal, roubo e tráfico, foi preso.

ENTREGADOR PRESO

Na madrugada de sábado (23), um homem de 28 anos foi preso em flagrante transportando drogas em uma motocicleta. A prisão aconteceu no Centro de Cidreira, após os policiais receberem informações sobre tele-entrega de entorpecentes no município. Com o sujeito foram apreendidas 184 porções de cocaína e sete tijolos de maconha. Também foram apreendidos: uma pistola 380mm, 14 munições, uma balança de precisão, um celular, dinheiro, além da moto utilizada para as entregas, uma Honda/XRE.

Motociclista foi preso em Cidreira transportando cerca de 200 porções de entorpecentes.

PRISÃO EM PINHAL

Na noite de sábado, os agentes da Patrulha Especial (Patres) realizavam ações no bairro Recanto do Chimarrão, em Balneário Pinhal, quando avistaram dois indivíduos próximos a uma parada de ônibus. A dupla, ao avistar a viatura, tentou fugir, mas foi captura e abordada. Os homens, ambos de 36 anos e com passagens pela Polícia, foram detidos com 50 porções de drogas, sendo 30 de maconha e 20 de cocaína.

Ação em Balneário Pinhal apreendeu 50 porções de drogas.

OUTRAS PRISÕES

No domingo (24), outros dois homens foram presos pela BM no Litoral por tráfico. Durante a madrugada, os PMs apreenderam mais de 400 porções de drogas em uma ação realizada em Cidreira. Segundo a Brigada, os brigadianos avistaram um sujeito em atitude suspeita, andando pelo bairro Antena, e resolveram abordá-lo. Entretanto, o indivíduo, de 25 anos, acabou tentando fugir, sendo capturado rapidamente. Com ele foram encontradas 309 buchas de cocaína, 88 pinos de crack e 43 pinos de cocaína, além de uma balança de precisão e um aparelho celular.

Ação em Cidreira apreendeu objetos e 450 porções de entorpecentes.

Já na tarde de domingo, outro criminoso foi detido, desta vez em Oásis, na cidade de Tramandaí. Os policiais foram até um endereço, após receber informações que dois homens suspeitos de envolvimento em homicídios na região estaria se escondendo no local.

Ao chegarem no imóvel, a dupla tentou fugir, sendo um deles capturado e preso. O sujeito, de 27 anos, tem antecedentes por homicídio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Já o outro indivíduo, conseguiu fugir e segue sendo procurado. Durante a ação foram apreendidas 91 porções de cocaína, duas pistolas calibres nove milímetros e 29 munições.

Todos os presos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.