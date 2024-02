Traficantes são presos no Litoral Norte

Segue intensificado o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na quinta-feira (1), dois homens foram presos com entorpecentes em Osório. De acordo com a Brigada Militar (BM), os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados após receberem denúncias de que indivíduos estariam traficando no bairro Medianeira.

Após buscas na região, os Policiais Militares (PMs) avistaram um sujeito em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Ao avistar a viatura, o homem, de 18 anos, tentou fugir, entrando em uma residência, mas acabou sendo capturado. Com ele foram apreendidas três porções de cocaína e três tabletes de maconha.

Já na casa, onde estava outro homem, de 21 anos. Foram encontradas 10 porções de maconha. Durante a ação também foi apreendido um celular, além de uma quantia em dinheiro. Diante dos fatos, a dupla foi presa e levada a Delegacia de Polícia (DP) da cidade, onde foi registrada ocorrência.

PRISÃO EM TRAMANDAÍ

Também na quinta, um homem foi preso em Tramandaí. Conforme a Brigada, a prisão ocorreu no bairro São Francisco II, após uma denúncia anônima sobre tráfico na região. Com o criminoso foram apreendidos: um revólver calibre 38 milímetros (mm), cinco munições, 174 pedras de crack, 137 porções de cocaína, 19 porções de maconha, 49 comprimidos de ecstasy e duas balanças de precisão.

O preso, de 28 anos, estava foragido da Justiça. Ele possui antecedentes por homicídio, roubo e tráfico de entorpecentes. O indivíduo foi conduzido a DP para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

Ação em Tramandaí apreendeu objetos, arma, munições e mais de 300 porções de drogas.

OUTRAS PRISÕES

No domingo (4), a BM efetuou outras duas prisões por tráfico no Litoral. Em Tavares, uma mulher foi detida com mais de 300 porções de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 260 pinos e 37 porções de cocaína, além de uma balança de precisão, um celular e uma quantia em dinheiro. A criminosa, de 46 anos, já tinha passagens por tráfico.

Já a outra prisão ocorreu no Centro de Arroio do Sal. Um homem, de 37 anos, foi detido carregando uma quantidade de cocaína. Com ele também foi apreendido um revólver calibre 32 mm, com quatro munições intactas, um celular e embalagens para embalar a droga. Conforme a Brigada, o criminoso tinha passagens por homicídio, estupro, ameaça e estelionato.

Diante dos fatos, o casal foi levado à Delegacia, onde foi registrada ocorrência, e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.