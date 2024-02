Traficantes são presos no Litoral Norte

Segue intensificado o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte. Na segunda-feira (29/01), os agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento no bairro Caravágio, em Osório, quando flagraram uma mulher vendendo entorpecentes em frente a uma residência.

A criminosa, de 30 anos, ao avistar os Policiais Militares (PMs), se livrou de um pacote com 12 pedras de crack, o qual encontrado e apreendido. Já dentro do imóvel, os brigadianos, com auxílio de cães farejadores, conseguiram localizar mais 103 porções da mesma droga. Diante dos fatos, a mulher, que já tinha antecedentes por tráfico, foi presa e conduzida a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

R$ 25 MIL APREENDIDOS EM CAPÃO

A Polícia Civil (PC) prendeu mais um indivíduo suspeito de envolvimento em um esquema de distribuição de entorpecentes no Litoral Norte gaúcho. A prisão ocorreu na segunda, em Capão da Canoa. A prisão foi efetuada pelos agentes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco), durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um endereço no bairro Santa Luzia.

No local, foram apreendidos: um revólver, duas munições, quatro aparelhos celulares e 25 mil reais em dinheiro. Um homem que estava na casa foi preso por posse ilegal de arma de fogo. Ele foi levado à Delegacia, juntamente com o material apreendido, para registro de ocorrência. Essa foi a 16ª prisão relacionada a facção que distribui drogas na região. Vale ressaltar que a Polícia segue com as investigações e não descarta novas ações como essa.

Ação em Capão apreendeu celulares, arma, munições e R$ 25 mil. – FOTO: PC

QUATRO PRISÕES EM OSÓRIO

Na terça-feira (30/01), a Brigada Militar (BM) prendeu quatro pessoas por tráfico de entorpecentes em Osório. Em uma das ações, um homem de 24 anos foi detido em frente a uma residência no Centro da cidade, enquanto fazia o transporte dos ilícitos. Com ele foram apreendidas duas buchas de cocaína.

Na porta da casa estava um homem, de 36 anos, e uma mulher, de 39 anos. Conforme a BM, ao avistar os policiais, o casal de desfez de duas buchas de cocaína, as quais acabaram sendo encontradas depois. Já dentro do imóvel, foram recolhidas 66 porções de cocaína, 13 porções de maconha, uma balança de precisão e celulares. Diante dos fatos, a dupla acabou sendo presa.

De acordo com a Brigada, os PMs seguiram monitorando o endereço, quando flagraram outro homem chegando ao local. O sujeito, de 24 anos, foi preso em flagrante com oito pedras grandes de crack. Após as prisões, os quatro criminosos, que já possuíam diversos antecedentes, foram levados à Delegacia de Osório, onde foram registradas as ocorrências.

Ação em Osório apreendeu objetos e dezenas de entorpecentes. – FOTO: BM

PRISÕES EM TRAMANDAÍ

Na madrugada de terça, a BM prendeu um homem armado em Tramandaí. Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizavam patrulhamento no bairro São Francisco II, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita.

O homem, que possui antecedentes por furto, ameaça e descumprimento de medida preventiva, ao ver os PMs, tentou fugir, mas foi capturado e abordado. Com ele foi encontrado um revólver calibre 32 milímetros na cintura. Além da arma, também foram apreendidas duas porções de maconha, um celular e 168 reais. O criminoso, de 37 anos, foi preso em flagrante e levado a DP de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

Já na madrugada de quarta (31/01), em outra ação em Tramandaí, um homem de 19 anos foi preso com aproximadamente um quilo de drogas no bairro Humaitá. Ao todo, foram apreendidas 125 porções de cocaína, 53 porções de maconha e uma pedra de crack, além de duas balanças de precisão. O indivíduo, que já tinha passagens por roubo e tráfico, foi levado à Delegacia para registro de ocorrência.

Ação em Tramandaí apreendeu diversas porções de crack, maconha e cocaína. -FOTO: BM

OPERAÇÃO BLINDAGEM

Entre quarta e quinta-feira (1), a Polícia Civil deflagrou a Operação Blindagem. Durante o trabalho, que durou 24 horas, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. As ações ocorreram em 13 cidades do Litoral Norte: Arroio do Sal, Balneário Pinhal, Capão da Canoa, Capivari do Sul, Cidreira, Imbé, Mostardas, Osório, Tavares, Terra de Areia, Torres, Tramandaí e Xangri-lá, além da praia de Atlântida Sul (Osório).

Prisões – Quatro pessoas acabaram sendo presas. Em Torres, um homem foi detido preventivamente, suspeito de praticar diversos furtos de veículo na região. Conforme a Polícia, durante a investigação, foi possível constatar que o indivíduo alugava veículos e os utilizava para percorrer o Litoral praticando o crime. Ele utilizava um aparelho para destravar as portas dos carros, conhecido como ‘chapolin’, conseguindo assim realizar os furtos.

Em Terra de Areia, um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma. Com o indivíduo também foram apreendidos uma balança de precisão e objetos para embalar as drogas. Em Tramandaí foram apreendidas quase 400 porções de drogas durante revista em uma residência. Ninguém estava no local durante a busca e, portanto, não houve prisões.

Em Capão da Canoa, um homem foi preso em flagrante por ameaça. O preso é suspeito de participação em um homicídio. Já em Imbé, um foragido foi recapturado. Todos os presos foram levados à Delegacia para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

Ao todo, 120 agentes participaram da Operação. O trabalho contou com a participação da BM, do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Instituto Geral de Perícias (IGP), da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) e do Departamento de Trânsito (Detran). No final, foram apreendidos: uma arma de fogo, 265 gramas de drogas, celulares, balanças de precisão, câmera de vídeo, entre outros objetos, além de uma quantia em dinheiro.