Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na quarta-feira (11), um homem de 19 anos foi preso no Centro de Xangri-lá. Conforme a BM, a prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado próximo a um bar da cidade.

Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) avistaram o indivíduo em situação suspeita e resolveram abordá-lo dentro do estabelecimento. Com o homem foram apreendidas 119 porções de maconha e uma de cocaína, um revólver e uma garrucha calibres 32 milímetros (mm), aproximadamente 30 munições, dois radiocomunicadores, um carregador, entre outros objetos, além de 139 reais. O indivíduo foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

CERCA DE R$ 1,6 MIL APREENDIDOS

Na quinta (12), um homem de 26 anos de idade foi preso com a quantia de R$ 1.592,00 (mil quinhentos e noventa e dois reais). A prisão, efetuada pelos agentes do 2º BPAT, ocorreu no bairro Quatro Lagos, em Arroio do Sal, e aconteceu após uma denúncia de tráfico próximo a uma igreja do município.

Durante as buscas, os Policiais Militares (PMs) conseguiram localizar e abordar o indivíduo. Com ele foram apreendidas 112 porções de crack, objetos para embalar e fracionar os entorpecentes, um aparelho celular, além do dinheiro. O criminoso, que já possuía antecedentes lesão corporal e dano, foi preso e levado a DP para registro de ocorrência.

Ação em Arroio do Sal apreendeu objetos, mais de 100 porções de drogas e 1,5 mil reais.

OUTRAS PRISÕES

Na sexta-feira (13), mais quatro pessoas foram presas pela BM na região por tráfico. Em Palmares do Sul, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem de 24 anos com 19 porções de entorpecentes. A ação aconteceu no balneário de Quintão. Com o indivíduo, foram apreendidas 12 porções de cocaína, cinco porções de maconha, duas pedras de crack, além de uma balança de precisão, uma máquina de cartão, objetos para fracionar e embalar os entorpecentes e 268 reais em dinheiro.

Já em Tramandaí, dois homens e uma mulher foram presos. De acordo com a Brigada, os PMs receberam informações de que um casal estaria distribuindo os ilícitos em um automóvel Fiat/Uno. Após buscas, os policiais conseguiram encontrar o veículo em frente a um bar e realizaram a abordagem.

No carro estava um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 21 anos, ambos com antecedentes criminais. Com a dupla foram apreendidos: um revólver calibre 38 milímetros, uma pistola calibre 765mm, 14 munições, duas porções de maconha, 22 porções de cocaína, 37 comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão, celulares e R$ 382,00.

Além do casal, outro homem, de 19 anos, que estava dentro do estabelecimento comercial, também foi preso. Segundo a BM, o criminoso estava foragido da Justiça e possuía um mandado de prisão em aberto por envolvimento em um homicídio. Todos os detidos foram conduzidos a Delegacia e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.