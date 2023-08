Traficantes são presos no Litoral Norte

Segue sendo intensificado o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na quarta-feira (23), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) da Brigada Militar (BM) receberam informações de que um indivíduo estaria traficando em Capão da Canoa. Após buscas, o suspeito foi localizado próximo a uma pista de skate, no bairro Santa Luzia.

Conforme a BM, o homem, de 38 anos, ao perceber a presença dos Policiais Militares (PMs), tentou fugir, mas foi capturado e abordado. Com ele foram apreendidas 136 pedras de crack e R$ 78,00. O criminoso, que já possuía antessentes por tráfico e roubo, foi preso e levado Delegacia de Polícia (DP) de Capão, onde foi registrada ocorrência.

PRISÃO EM TORRES

Na quinta (24), um homem foi preso em Torres. A prisão ocorreu após os agentes do 2º BPAT receberem informações sobre um veículo transportando ilícitos. Depois de buscas na região, os brigadianos abordaram o automóvel, um Fiat Palio de cor preta, no bairro Stan.

No carro, estava apenas o condutor, um homem de 22 anos de idade. No veículo foram encontradas duas armas, sendo dois revólveres calibres 22 e 38 milímetros (mm). Também foram apreendidos: 62 munições, 19 comprimidos de ecstasy, cinco porções de maconha, balanças de precisão, além de 60 reais em dinheiro. Diante dos fatos, o motorista foi preso e conduzido a DP de Torres para registro de ocorrência.

Ação em Torres apreendeu dinheiro, balanças de precisão, drogas, munições e duas armas.

CASAL PRESO EM ARROIO DO SAL

Também na quinta-feira, a Polícia Civil (PC) cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Camboim, em Arroio do Sal. Conforme a PC, o endereço já vinha sendo investigado como possível local para armazenamento de entorpecentes.

Na casa, foram abordados um homem e uma mulher, ambos com passagens pela Polícia. Vale ressaltar que a criminosa está grávida de cinco meses. Durante a ação foram apreendidos: um revólver, munições, porções de cocaína, balanças de precisão, celulares, anotações do tráfico e uma quantia em dinheiro. O casal foi apresentado na Delegacia e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

120 QUILOS DE DROGAS APREENDIDAS

Na manhã de sábado (26), a Brigada Militar realizou a apreensão de 120,5 quilos de maconha, no município de Terra de Areia. Segundo a BM, a droga estava sendo transportada por dois automóveis para Caxias do Sul e de lá, seria distribuída para outras cidades da Serra gaúcha.

Após receberem informações, os PMs montaram um cerco, conseguindo abordar os veículos suspeitos, um Fiat Siena e um Renault Kwid, quando eles trafegavam pelo quilômetro 90 da ERS-486 (Rota do Sol), na localidade de Serraria. Ao todo, foram apreendidos 203 tabletes de drogas, além de um revólver calibre 38mm, duas munições, dois celulares e os carros utilizados pelos criminosos. Os homens, de 22 e 24 anos, respectivamente, foram presos e levados a DP de Capão, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Terra de Areia apreendeu arma, munições e mais de 200 tabletes de maconha.

OUTRA PRISÃO

Também no sábado, um homem foi preso pela BM com 21 porções e três cigarros de maconha, em Torres. A prisão aconteceu após os brigadianos resolverem abordarem um veículo Nissan Livina, que estava trafegando em atitude suspeita. No carro, os policiais encontraram ainda uma balança de precisão, um celular, 195 reais, 105 pesos argentinos (R$ 1,46), 50 pesos mexicanos (R$ 14,58), nove dólares (R$ 43,84) e cinco euros (R$ 26,32).

Além do motorista, de 21 anos, um adolescente de 17 anos também estava no automóvel. De acordo com os PMs, o homem relatou que o material pertencia a ele, sendo o indivíduo preso em flagrante e levado a DP da cidade, juntamente com o menor. Após serem ouvidos, o criminoso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça, enquanto que o adolescente foi liberado e conduzido aos cuidados dos responsáveis.