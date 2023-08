Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na madrugada de sexta-feira (11), dois homens foram presos em Torres, após os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) receber informações sobre indivíduos traficando no bairro Guarita.

Os Policiai Militares (PMs) foram até o local indicado, onde flagraram a dupla, de 20 e 24 anos de idade, respectivamente, carregando 38 porções de cocaína. Com os homens também foram apreendidos: uma balança de precisão, uma tesoura para fracionar os entorpecentes, celulares e 621 reais. Os traficantes foram presos e levados à Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi registrada ocorrência.

PRISÃO EM PALMARES

No sábado (12), os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados para atenderem um caso de violência doméstica no município de Palmares do Sul. Ao chegarem à residência, que fica no balneário Quintão, os PMs encontraram o suspeito armado.

Conforme a BM, o homem, de 41 anos, teria agredido a companheira e efetuado um disparo, que atingiu o sofá da casa. Durante as buscas, os brigadianos encontraram um revólver calibre 38 milímetros (mm), com 11 munições intactas e uma deflagrada, além de quatro porções de maconha. Não bastasse isso, os agentes localizaram uma munição calibre 32mm no telhado de uma moradia vizinha.

Diante dos fatos, o sujeito, que possui antecedentes por homicídio, lesão corporal, ameaça e roubo, foi preso e conduzido à DP, juntamente com o material apreendido, para registro de ocorrência. Já a vítima, que não teve a identidade divulgada, foi levada para atendimento e passa bem.