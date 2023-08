Traficantes são presos no Litoral Norte

Segue intenso o trabalho de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na manhã de sexta-feira (4), uma ação conjunta entre a Polícia Civil (PC) e a Brigada Militar (BM) cumpriu mandados de busca e apreensão em diferentes locais de Tramandaí. Durante os trabalhos, um homem de 32 anos foi preso com 650 gramas de maconha no Parque dos Presidentes.

Conforme a BM, o material foi encontrado em buscas em um galpão e estava dentro de um sofá velho. Já em outro endereço, os policiais apreenderam 54 porções da mesma droga. O preso foi levado, junto com os entorpecentes apreendidos, a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

Ação em Tramandaí apreendeu tijolo de maconha.

OUTRAS PRISÕES

No sábado (5), mais três homens foram presos por tráfico de drogas na região. Em Imbé, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram até o bairro Santa Terezinha, após receberem informações de que um indivíduo estaria traficando na região. Durante as buscas, os PMs localizaram o suspeito, efetuando a abordagem.

O homem de 28 anos, que possui antecedentes por roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, foi preso carregando cinco porções de maconha. Com ele também foi apreendido uma balança de precisão, um celular e uma quantia em dinheiro.

Ação em Imbé apreendeu dinheiro, objetos e cinco porções de maconha.

Já as outras prisões ocorreram em Santo Antônio da Patrulha. Os PMs do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento na localidade de Costa da Miraguaia, na Zona Rural do município, quando avistaram indivíduos em uma residência carregando drogas.

Os brigadianos entraram no local, onde encontraram 12 tijolos de maconha, 21 pedras de crack, seis porções de cocaína, celulares, uma balança de precisão e R$ 727,00. Dois homens, de 25 e 42 anos, ambos com passagens pela Polícia, foram presos em flagrante. Segundo a Brigada, o homem mais velho havia saído da prisão na última quinta-feira (3). A dupla foi conduzida a DP e, posteriormente, encaminhada ao sistema prisional.