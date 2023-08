Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de segunda-feira (31/07), dois homens foram presos em Tramandaí. Segundo a BM, as prisões aconteceram durante patrulhamento de rotina no Parque dos Presidentes.

Os indivíduos, ao verem a viatura, começaram a agir de maneira suspeita e foram abordados pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT). Com os homens, de 21 e 22 anos, foram apreendidos dois revólveres calibre 38 milímetros (mm), 198 munições calibres nove e 38mm, um colete balístico, um aparelho celular e 450 gramas de cocaína. A dupla foi levada a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

TRIO PRESO EM CIDREIRA

Na tarde de terça (1), a Brigada prendeu três pessoas por tráfico, sendo duas mulheres e um homem. Conforme a BM, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados após receberem informações de que indivíduos estariam vendendo entorpecentes no bairro Antena, em Cidreira.

Durante as buscas, os Policiais Militares (PMs) flagraram uma das mulheres, de 45 anos, se livrando de um pacote com porções de drogas e resolveram abordar o trio. Com o homem e a outra mulher, ambos de 33 anos, também foram apreendidos materiais ilícitos. Ao todo, os policiais confiscaram 139 porções de entorpecentes, sendo 77 de cocaína, 54 de crack e oito de maconha, além de celulares e uma quantia em dinheiro no valor R$ 3.115,00 (três mil cento e quinze reais). O trio foi conduzido a DP para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

Ação em Cidreira apreendeu objetos, 139 porções de entorpecentes e mais de 3,1 mil reais.

OUTRAS PRISÕES

Na noite de terça-feira, a BM prendeu um homem de 21 anos, em Capão da Canoa. Após receber informações sobre um indivíduo traficando no bairro Arco-Íris, os agentes do 2º BPAT realizaram buscas na região e conseguir localizar e abordar o suspeito. Com o traficante foram apreendidas 115 pedras de crack, quatro porções de cocaína e 16 reais. O criminoso, que já tinha antecedentes por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, foi levado à Delegacia, onde foi registrada ocorrência.