Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil (PC) seguem intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de sexta-feira (28/07), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados após receberem informações sobre indivíduos estarem trazendo entorpecentes de Santa Catarina para serem vendidos no município de Três Cachoeiras.

Durante buscas na cidade, os Policiais Militares (PMs) abordaram um veículo. No carro estavam três homens, dentre 24 e 32 anos de idade, todos com antecedentes policiais. Com o trio foram apreendidos diversos objetos, incluindo duas armas (uma pistola e um revólver) calibres 765 e 32 milímetros, respectivamente, além de 11 munições, celulares, 42 porções de cocaína, 20 porções de maconha, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro. Os criminosos foram levados à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

OPERAÇÃO EM CAPÃO DA CANOA

Também na noite de sexta, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) deflagrou a Operação Garbage. O objetivo foi desarticular um grupo criminoso que realiza tele-entrega de entorpecentes no Litoral. Ao todo, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, ambos em Capão da Canoa.

No primeiro endereço, um homem foi preso com diversas porções de drogas, armas, munições, balança de precisão, entre outros objetos. Conforme a PC, o indivíduo é suspeito de realizar a entrega dos ilícitos. Já no outro imóvel foi apreendida uma quantia em dinheiro no valor de seis mil reais, além de objetos que irão auxiliar nas investigações.

O preso foi ouvido na Delegacia e, posteriormente, conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.