Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de segunda-feira (24), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) prenderam um homem com mais de 1,3 quilo de drogas. A prisão aconteceu no bairro Faxinal, em Torres.

Segundo a BM, os Policiais Militares (PMs) receberam informações sobre um indivíduo vendendo entorpecentes na cidade e começar a realizar patrulhamento na região. Durante o trabalho, os brigadianos avistaram um suspeito, que, ao ver a viatura, dispensou uma bolsa que estava carregando.

Imediatamente, os PMs abordaram o homem. Na bolsa que o indivíduo estava carregando foram encontrados cinco pacotes de maconha do tipo ‘camarão’, pesando o aproximadamente 1,350 quilo. O criminoso de 25 anos, que já possuía antecedentes, foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada a ocorrência.

MULHER PRESA EM TAVARES

Já na noite de segunda, uma mulher foi presa pelos agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) em Tavares. De acordo com a Brigada, os PMs receberam informações de que uma pessoa estaria traficando na Vila Doze de Maio. Durante buscas na localidade, os policiais avistaram a suspeita carregando uma sacola plástica e resolveram a abordar.

Com a mulher, de 39 anos, foram apreendidos 112 pinos de cocaína, 30 gramas de maconha, duas balanças de precisão e um aparelho celular. A criminosa, que já possuía passagens por tráfico, foi presa e levada à Delegacia para registro de ocorrência.

Ação em Tavares apreendeu objetos e drogas como maconha e cocaína.

MAIS DE 500 PORÇÕES DE DROGAS APREENDIDAS

Ainda na segunda-feira, outro homem foi preso por tráfico, dessa vez em Balneário Pinhal. Os policiais do 8º BPM realizavam patrulhamento no bairro Magistério, quando avistaram um indivíduo em situação suspeita e resolveram abordá-lo. Com o criminoso foram aprendidas 85 porções de entorpecentes. Além disso, os brigadianos também confiscaram um revólver calibre 38 milímetros com cinco munições e o celular do sujeito.

Durante a abordagem, o traficante teria relatado aos PMs que havia mais drogas escondidas em um terreno baldio. Os policiais foram até o local indicado, onde encontraram o restante do material. Ao todo, foram apreendidas 543 porções de entorpecentes, sendo 252 de crack, 231 de cocaína e 60 de maconha. O homem, de 38 anos, foi levado a DP e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.