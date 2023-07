Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na última quarta-feira (12), um homem foi preso em Tramandaí. Segundo a BM, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) estavam realizando patrulhamento de rotina quando foram informados de que um indivíduo estaria traficando na região.

Após buscas, os Policiais Militares (PMs) localizaram o suspeito próximo à Avenida Feliciano Bernardes e resolveram abordá-lo. Com ele, foram apreendidas 83 porções de cocaína. O homem de 28 anos, que possui passagens criminais por posse de arma de fogo, foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

PRISÃO EM PINHAL

Na tarde de quinta (13), um homem foi preso no Centro de Balneário Pinhal carregando 11 porções de cocaína. A prisão aconteceu depois que os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) receberam uma denúncia sobre tráfico no município. Além dos entorpecentes, o indivíduo, de 27 anos, foi preso com um aparelho celular e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1,7 mil. O criminoso foi encaminhado à Delegacia, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Pinhal apreendeu 11 porções de drogas, celular e 1,7 mil reais.

CASAL PRESO EM TORRES

Na segunda-feira (17), um homem e uma mulher, ambos de 23 anos de idade, foram presos durante uma ação no bairro Stan, em Torres. Conforme a Brigada, o indivíduo tem uma série de passagens pela Polícia por crimes como homicídio, ameaça, tráfico de drogas, entre outros.

Após receberem informações sobre um ponto de tráfico na cidade, os PMs foram até o local, onde encontraram o casal, juntamente com três menores. Em busca na residência, os policiais encontraram 76 porções de maconha. Também foram apreendidos: uma balança de precisão, um celular e duas facas que eram utilizadas para fracionar os entorpecentes.

Diante dos fatos, a dupla foi presa e levada e DP de Torres para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhada ao sistema prisional. Já as crianças, que são filhos da mulher, foram entregues aos cuidados do Conselho Tutelar.

Ação em Torre apreendeu objetos, facas e 76 porções de entorpecentes.

CERCA DE SETE QUILOS DE DROGAS APREENDIDOS

Na noite de terça (18), a Brigada Militar apreendeu aproximadamente sete quilos de entorpecentes durante ação realizada em Arroio do Sal. Os agentes do 2º BPAT receberam informações de que um homem estaria transportando drogas na região e, após buscas, conseguiram abordar o suspeito na Praia Azul.

Conforme a BM, o indivíduo, de 37 anos, estava carregando uma mochila com 11 tijolos de maconha, além de uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e um aparelho celular. O traficante foi preso e levado, juntamente com o material apreendido, à Delegacia, onde foi registrada ocorrência.