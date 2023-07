Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quarta-feira (5), um homem foi preso em Cidreira com 53 porções de entorpecentes. Conforme a BM, os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) receberam denúncias de que um indivíduo armado estaria ameaçando moradores do bairro Parque dos Pinos.

Os brigadianos foram ao local indicado, onde abordaram o suspeito. O homem de 32 anos, que já possuía antecedentes por roubo, estava em posse de um revólver calibre 32 milímetros com oito munições. Com ele também foi apreendido um celular, 26 reais em dinheiro e uma bolsa contendo 37 porções de maconha e 16 pedras de crack. Diante dos fatos, o criminoso foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

APREENSÃO NA ESTRADA DO MAR

O Comando Rodoviário da BM (CRBM) apreendeu na tarde de sábado (8), mais de 700 gramas de drogas. A apreensão ocorreu na ERS-389 (Estrada do Mar), em Osório. Segundo o CRBM, os policiais desconfiaram da atitude de um motociclista que, ao ver uma viatura, acabou acelerando em alta velocidade, sendo perseguidos pelos PMs.

Durante a perseguição, na altura do quilômetro três da rodovia, o caroneiro acabou pulando da moto, tentando se livrar de alguns pacotes, sendo capturado. Com o homem, de 21 anos de idade, foram apreendidas 739 gramas de cocaína, uma balança de precisão, 10 aparelhos celulares e sete carregadores, entre outros objetos. Aos policiais, o indivíduo afirmou que receberia 900 reais para entregar o material na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO). Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional. Já o condutor da moto conseguiu fugir e segue sendo procurado.

Policiais apreenderam drogas e objetos que seriam entregues na PMEO.

PRISÃO E APREENSÃO EM OSÓRIO

Já na noite de sábado, a Brigada prendeu um homem e apreendeu um adolescente com entorpecentes, também em Osório. A ação aconteceu no Caravágio, após denúncia sobre o funcionamento de ponto de tráfico no bairro. Os agentes do 8º BPM se deslocaram até a região, onde começaram as buscas.

Durante o trabalho, os Policias Militares (PMs) avistaram três indivíduos em situação suspeita. Ao perceberem a presença das viaturas, eles tentaram fugir, sendo dois dele alcançados: um homem de 47 anos e um adolescente de 16 anos, ambos com passagens pela Polícia. Já o terceiro elemento, outro homem, não foi encontrado. Com a dupla foram apreendidas 282 gramas de drogas, sendo 243 de maconha e 39 de crack. Ambos foram levados a DP de Osório para registro de ocorrência.