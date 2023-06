Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quinta-feira (15), um homem foi preso em Cidreira. Segundo a BM, os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) foram acionados após receberem informações de que um indivíduo estaria andando armado pelo bairro Costa do Sol.

Após buscas, os Policiais Militares (PMs) conseguiram localizar o suspeito e realizar a abordagem. Com o homem, foi apreendida uma pistola calibre nove milímetros com 15 munições. Além disso, também foi confiscada uma bolsa com 27 pedras de crack, 19 porções de cocaína e outras cinco de maconha. Durante a ação ainda foi apreendido um aparelho celular. O criminoso, de 30 anos de idade, foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP), juntamente com os objetos apreendidos, para registro de ocorrência.

PRISÃO EM TERRA DE AREIA

Na noite de sexta (16), um homem de 28 anos foi preso com entorpecentes em Terra de Areia. Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizavam patrulhamento na região central do município, quando o indivíduo tentou fugir ao avistar a viatura. Os PMs conseguiram captura-lo e realizaram a abordagem.

Com o homem foi apreendida uma mochila contendo oito porções de maconha, uma balança de precisão, um celular e nove reais em dinheiro. O indivíduo, que já possuía antecedentes por crimes como porte ilegal de arma de fogo, receptação, ameaça, tráfico, entre outros, foi preso e levado a DP, onde foi registrada ocorrência.

Ação em Terra de Areia apreendeu dinheiro, objetos e entorpecentes.

OUTRAS PRISÕES

Também na sexta-feira, outro homem foi preso com drogas na região, dessa vez em Tramandaí. O indivíduo, de 22 anos, foi preso em flagrante traficando em um bar da cidade, localizado no bairro Terminal Turístico. Com o criminoso, que já possuía passagens por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, receptação e tráfico, foram apreendidos: um revólver calibre 38 milímetros, cinco munições, uma porção de cocaína, uma máquina de cartão de crédito e 95 reais em dinheiro. Ele foi levado à Delegacia e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

Na tarde de sábado (17), houve mais uma prisão por tráfico. Um homem de 41 anos de idade, com diversos antecedentes, foi abordado pelos policiais do 8º BPM quando carregava uma televisão de 32 polegadas e uma caixa de som, no município de Tavares. Sem conseguir explicar a procedência dos objetos, o indivíduo foi revistado. Com ele foram apreendidas 34 porções de entorpecentes, sendo 21 de cocaína, 12 de maconha e uma de skunk (supermaconha), além de uma faca e R$ 19,00. Diante dos fatos, o criminoso foi preso e conduzido a DP para registro de ocorrência.

Já no domingo (18), a Brigada prendeu dois homens em posse de 42 pedras de crack. Além da droga, os policiais apreenderam 181 reais em dinheiro. Os indivíduos, de 28 e 53 anos de idade, respectivamente, foram presos no bairro São Francisco II, em Tramandaí. A dupla foi levada a DP e, posteriormente, encaminhada ao sistema prisional.