Traficantes são presos no Litoral Norte

Segue intensificado o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de segunda-feira (12), uma mulher de 20 anos foi presa pela Brigada Militar (BM) em Santo Antônio da Patrulha com mais de 400 porções de entorpecentes. De acordo com a BM, os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) foram acionados após a criminosa ser vista por um Policial Militar (PM) transportando os ilícitos em uma motocicleta.

Imediatamente, uma viatura foi até o local e realizou a abordagem. Com a condutora da moto, uma Honda/CG, foram apreendidas 455 porções de cocaína, um aparelho celular e 350 reais em dinheiro. A criminosa confessou aos agentes que fazia o transporte do material na cidade e que iria entrega-lo em uma residência. Ela foi presa em flagrante e levada a Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

No endereço indicado foi apreendido um carregador de fuzil, um celular e cinco porções de cocaína. Uma mulher que estava no local, foi conduzida a DP e, após ser ouvida, foi liberada.

APROXIMADAMENTE MIL PORÇÕES DE DROGAS APREENDIDAS

Na noite de terça (13), a BM prendeu um homem de 23 anos, em Capão da Canoa. Segundo a Brigada, a prisão aconteceu no bairro Capão Novo, após os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) receberem denúncias de que um indivíduo estaria entregando drogas na cidade.

Após buscas na região, o suspeito foi visto próximo a um bar. Ao ver os PMs, o criminoso tentou fugir, mas foi capturado e preso. O indivíduo estava carregando na cintura um revólver calibre 32 milímetros com cinco munições. Com ele, os policiais também apreenderam um celular e uma sacola plástica com 526 pedras de crack, 445 porções de cocaína e uma balança de precisão. O homem foi levado a DP para registro de ocorrência.

Ação em Capão apreendeu objetos e cerca de mil porções de drogas. – FOTO: BM

PRISÃO EM CIDREIRA

Na tarde de quarta-feira (14), outro homem foi preso pela Brigada com entorpecentes, desta vez no bairro Antena em Cidreira. Com o indivíduo de 18 anos foram apreendidas 105 pedras de crack, 80 porções de cocaína e outras 13 de maconha, totalizando 198 porções de drogas. O criminoso foi conduzido à Delegacia e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

OUTRAS PRISÕES

A Guarda Municipal de Tramandaí (GMT) foi acionada na noite de quarta, após uma mulher de roubado o celular de uma pedestre. Após receberem informações, os agentes conseguiram localizar a suspeita em frente a um ponto de tráfico, no Parque dos Presidentes. Ao ser questionada, a mulher confessou ter roubado o aparelho, o qual já havia sido trocado por entorpecentes. Ela foi presa.

Em frente ao imóvel, estavam dois homens, que, ao verem os guardas, saíram correndo, sendo um deles capturado. Já o outro conseguiu fugir. Na casa, localizada na Afonso Pena, estava outra mulher. Segundo a GMT, ela estava manuseando drogas, sendo presa em flagrante. No local, foram apreendidas 255 porções de entorpecentes como crack, maconha e cocaína, além de uma balança de precisão e dois celulares.

As duas mulheres e o homem preso foram levados à Delegacia de Imbé, onde foi registrada ocorrência.