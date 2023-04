Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil (PC) seguem intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) da BM foram acionados na noite de segunda-feira (10), após denúncia de que um homem armado estaria agredindo a companheira, de 18 anos, no bairro São Jorge, em Torres.

Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado e abordaram o suspeito tentando fugir, próximo a residência do casal. Durante a revista, os brigadianos encontraram com o homem, uma pistola calibre 765 milímetros (mm). Já na casa, foi apreendido um revólver calibre 32 mm, além de 90 munições, um silenciador para pistola, um colete balístico, três radiocomunicadores, sete porções de maconha, balanças de precisão e 46 reais em dinheiro.

Diante dos fatos, o indivíduo, que já possuía antecedentes por homicídio e ameaça, foi preso. O criminoso, de 27 anos de idade, foi levado à Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi registrada ocorrência.

OUTRA PRISÃO

A Polícia Civil foi acionada na terça (11), após receber informações de que um indivíduo estaria transportando entorpecentes em Capão da Canoa, abordo de um Fiat Pálio. Após buscas na cidade, os policiais conseguiram localizar o veículo trafegando pela Avenida Paraguassu e realizar a abordagem.

Dentro do carro, estava um homem natural do estado do Piauí. Com o indivíduo foi apreendida uma mochila com 25 porções de maconha. Já no assoalho do carro, os policiais encontraram uma pistola nove milímetros com 15 munições e um carregador. Também foram apreendidos celulares, entre outros objetos.

Diante dos fatos, o criminoso foi preso e conduzido a DP para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.