Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quinta-feira (30/03), um homem foi preso em Tramandaí, durante ação no bairro Indianápolis. Segundo a BM, os Policiais Militares (PMs) foram até uma residência, após receber informações de que o local era utilizado como depósito de drogas.

Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes avistaram o suspeito e realizaram a abordagem. Com o indivíduo, de 25 anos, foi apreendida uma submetralhadora calibre nove milímetros, cerca de 300 munições, um quilo de maconha, duas balanças de precisão, um rádio comunicador, um celular, entre outros objetos, além de uma quantia em dinheiro. Diante dos fatos, o criminoso foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

MAIS DE 600 PORÇÕES DE DROGAS APREENDIDAS

Na sexta-feira (31/03), dois homens foram presos pela BM no Centro de Tramandaí. Conforme a Brigada, os indivíduos, de 23 e 36 anos, respectivamente, foram presos em flagrante, com 669 porções de entorpecentes, sendo 666 de cocaína e três porções de crack. Também foram apreendidas cinco balanças de precisão, dois celulares e 615 reais.

Os policiais informaram que um dos presos estava foragido da Justiça. Ambos foram levados a DP para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

CINCO PRISÕES EM OSÓRIO

Ainda na última sexta, cinco pessoas foram presas por tráfico em Osório. No bairro Sulbrasileiro, um casal foi detido enquanto trafegava abordo de um veículo. Com o homem, de 32 anos, e a mulher, de 25 anos, foram encontradas 170 pedras de crack e anotações do tráfico.

As outras prisões ocorreram no bairro Popular. Conforme a BM, os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) foram até uma residência, após receberem informações de tráfico no local. Ao chegarem na casa, os policiais avistaram um indivíduo. Ele foi preso com duas porções de cocaína. Já dentro do imóvel, outros dois indivíduos também foram presos. Durante buscas, os PMs encontraram 100 gramas de cocaína, 13 gramas de crack, além de uma balança de precisão e objetos para embalar as drogas. De acordo com a Brigada, o trio possuí 24, 39 e 47 anos de idade.

Os cinco presos, todos com antecedentes criminais, foram levados à Delegacia de Osório, onde foi registrada ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

AÇÃO CONJUNTA COM A PRF

Na tarde de domingo (2), três homens, entre 30 e 35 anos, foram presos em Tramandaí. A ação, que aconteceu em conjunto com os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi efetuada no Parque das Corujas. Após receberem informações, os policiais abordaram dois automóveis. Durante buscas, em um dos carros foram encontrados 64 quilos de skunk (super maconha). Já o outro veículo, segundo a BM, era utilizado como abatedor, cuidando de possíveis pontos policiais. O trio foi levado a DP para registro de ocorrência.

OUTRAS PRISÕES EM TRAMANDAÍ

Ainda no final de semana, outras duas pessoas foram presas pela BM por tráfico, ambas em Tramandaí. Na noite de sábado (1), um indivíduo, de 37 anos, foi abordado quando trafegava abordo de um veículo Megane, no Parque dos Presidentes. Com o homem foram apreendidas 580 porções de entorpecentes, sendo 502 de cocaína e 78 de crack, além de balanças de precisão, um celular e objetos para embalar as drogas.

Já na madrugada de domingo (2), um homem, de 30 anos, foi preso no bairro Portelinha. O indivíduo, que possui diversos antecedentes por tráfico, furto, roubo, receptação, entre outros crimes, foi detido carregando um quilo de maconha. Segundo a BM, o material seria entregue na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO). Além da droga, também foi apreendido um celular.

Os presos foram levados à Delegacia de Polícia para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.