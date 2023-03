Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de quarta-feira (22), um homem foi preso em Capão da Canoa. Segundo a BM, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram até o bairro Capão Novo após receberem informações de que um indivíduo estaria traficando na região.

Ao chegarem ao local, os Policiais Militares (PMs) avistaram o suspeito e realizaram a abordagem. Com o homem foram apreendidas 24 pedras de crack, cinco porções de cocaína, um aparelho celular e 54 reais em dinheiro. O indivíduo, de 39 anos, que possui antecedentes por furto, receptação e tráfico, foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) de Capão, onde foi registrada ocorrência.

QUATRO PRISÕES EM TRAMANDAÍ

Entre a noite de quarta (22) e a madrugada de quinta-feira (23), quatro pessoas foram presas pela Brigada em Tramandaí. Só no Parque dos Presidentes houve duas prisões. Na Rua Campos Sales, um homem de 20 anos foi preso com 211 pedras de crack e 106 pinos de cocaína. Conforme a BM, o indivíduo, que possui antecedentes por furto, é suspeito de integrar uma facção criminosa. Já a outra prisão ocorreu na Rua General Emilio Garrastuzu Médici. Segundo a Brigada Militar, o preso estava foragido da Justiça com um mandado em aberto pelo crime de homicídio.

No bairro São Francisco, um homem de 21 anos, com antecedentes por homicídio, posse ilegal de arma de fogo e roubo, foi preso em flagrante quando trafegava pela Rua Rebouças carregando 11 tijolinhos de maconha. Com ele também foi apreendido um revólver e 11 munições.

A última prisão aconteceu na DP de Tramandaí. A BM informou que um indivíduo de 36 anos procurou o quartel da cidade, localizado na Avenida Emancipação, carregando um micro-ondas e um receptor de TV. Aos policiais, o homem contou que teria encontrado os aparelhos dentro de um container, o que causou estranheza dos brigadianos. Em consulta ao sistema, foi confirmado que o indivíduo, com diversas passagens por estupro, estelionato, tráfico, entre outros crimes, estava foragido da Justiça. Ele foi detido e encaminhado ao sistema prisional.

Ações em Tramandaí apreenderam mais de 300 porções de drogas como crack, cocaína e maconha. – FOTOS: BM

OUTRA PRISÃO

Na quarta-feira, a BM prendeu outro indivíduo por tráfico de entorpecentes, desta vez em Torres. Durante a ação, realizada no bairro Dunas, foram apreendidas 30 pedras de crack e 102 reais. O homem, de 20 anos, já possuía passagens por homicídio, lesão corporal, furto, receptação, posse e tráfico de drogas. Ele foi levado à Delegacia para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.