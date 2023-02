Traficantes são presos no Litoral Norte

Dois homens foram presos na noite de sexta-feira (3), em Osório, por tráfico de drogas. As prisões ocorreram na localidade de Capão da Areia, durante ação conjunta entre Brigada Militar (BM) e Polícia Civil (PC). Segundo a BM, os indivíduos, de 29 e 33 anos, respectivamente, estavam em atitude suspeita e, ao avistarem as viaturas, acabaram se livrando de duas mochilas que eles carregavam.

Em revista, os policiais encontraram aproximadamente 1,1 quilo de drogas entre maconha e crack, além de 19 aparelhos celulares, sete carregadores e 546 reais. Diante das fotos, a dupla foi presa e levada a Delegacia de Polícia (DP) de Osório, onde foi registrada ocorrência.

Já na noite de sábado (4), a Brigada prendeu outro homem com entorpecentes. Durante patrulhamento no bairro Sindipolo, em Balneário Pinhal, os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) avistaram um indivíduo em atitude suspeita e resolveram abordá-lo.

Com o homem, de 28 anos, foi encontrada uma pistola calibre nove milímetros (mm), 19 munições, 42 pedras de crack, uma balança de precisão e R$ 150,00. Conforme a BM, o indivíduo teria relatado que escondida mais drogas em um local próximo dali. Os Policiais Militares (PMs) foram até o esconderijo, onde apreenderam 300 porções de crack, quatro porções de maconha, além de outra pistola calibre nove milímetros, quatro munições e um colete balístico. O criminoso, que já possuía antessentes por homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo, foi preso e levado a DP para registro de ocorrência.

Ação em Pinhal apreendeu dinheiro, objetos, drogas, munições e duas armas. – FOTO: BM

OUTRAS PRISÕES

No domingo (6), a Polícia Civil prendeu três pessoas com drogas no Centro de Imbé. Conforme a PC, o trio (dois homens e uma mulher), que tem entre 18 e 25 anos e não possuía antecedentes criminais, foi preso em flagrante com cerca de 50 gramas de maconha, além de um revólver calibre 38mm, seis munições intactas e dois celulares.

A Polícia ainda prendeu outros quatro homens por tráfico. As ações ocorreram entre quarta (1) e a madrugada de sexta-feira (3), nos municípios de Capão da Canoa, Tramandaí e Xangri-lá. Ao todo, foram apreendidos: objetos, dinheiro, uma espingarda 12mm, uma pistola nove milímetros, munições, diversas porções de drogas como maconha, cocaína, MDMA, além de 59 comprimidos de ecstasy. Todos foram levados a Delegacia e, posteriormente, conduzidos ao sistema prisional.