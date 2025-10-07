Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quinta-feira (2), um homem foi preso próximo ao campo de aviação de Osório. A ação ocorreu após os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) receberem informações de que um indivíduo estaria traficando na região.

Após buscas, os Policiais Militares (PMs) localizaram o suspeito e efetuaram a abordagem. Conforme a BM, ele estava utilizando uma tornozeleira eletrônica e encontrava-se em situação de foragido. Com antecedentes por homicídio, ameaça, vias de fato e porte ilegal de arma de fogo, o sujeito foi preso carregando um pote com 88 pedras de crack e 435 reais.

APREENSÃO EM CAPÃO

Também na noite de quinta, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados após receberem a informação de que um indivíduo foragido da Justiça iria receber uma grande quantia de entorpecentes em Capão da Canoa. Durante as buscas, o suspeito foi flagrado andando no bairro Parque Antártica.

Ao avistar a viatura, o homem largou um saco de ração que estava carregando, sacou uma arma que estava em sua cintura e disparou contra os brigadianos, fugindo logo em seguida. Felizmente, nenhum PM foi atingido. Os policiais chegaram a realizar buscas na região, mas o sujeito não foi localizado. No saco que o fugitivo carregava os agentes encontraram cinco porções e 14 tabletes de maconha, totalizando 11,7 quilos (kg) da droga. Além disso, eles também apreenderam uma balança de precisão e três munições calibre nove milímetros deflagradas.

Policiais apreenderam objetos e 11,4 quilos de maconha durante ação em Capão.

OUTRAS PRISÕES

Ainda na quinta-feira, mais um homem foi preso por tráfico em Osório. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil (PC) e ocorreu durante cumprimento de mandados de busca e apreensão. Em um endereço, os policiais prenderam um indivíduo, de 24 anos, em posse de porções de cocaína. No mesmo local, também foram apreendidos objetos, incluindo um celular, dois veículos, além de uma quantia em dinheiro.

Homem foi preso em Osório em posse de dinheiro, objetos e porções de cocaína.

Já na noite de domingo (5), os agentes do 8º BPM prenderam mais um traficante no município osoriense. Durante monitoramento em uma residência suspeita de ser utilizada como ponto de tráfico, os policiais abordaram dois indivíduos que estavam parados em frente ao local.

Conforme a Brigada, um dos sujeitos chegou a tentar fugir pelos fundos da casa, mas acabou sendo capturado. Com ele foi encontrada uma bucha de cocaína. Após assinar um termo circunstancial, o homem foi liberado. Já durante buscas no imóvel, os PMs apreenderam duas espingardas, três buchas de cocaína e um celular. Diante dos fatos, o segundo criminoso acabou sendo detido.

Todos os criminosos detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

Ação em Osório apreendeu celular, duas armas e quatro buchas de cocaína.

CRÉDITOS FOTOS 1, 2 E 4: BM

CRÉDITO FOTO 3: PC