Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados na tarde de segunda-feira (29/09), após receberem informações de que uma motocicleta estaria realizando tele-entrega de entorpecentes em Capão da Canoa. Após buscas, os Policiais Militares (PMs) localizaram o veículo suspeito trafegando no bairro São Jorge e efetuaram a abordagem.

De acordo com a BM, a moto, uma Honda/CG 150, de cor cinza, estava sendo conduzida por um homem de 29 anos. O indivíduo, já possuía antecedentes por latrocínio (roubo seguido de morte), receptação e tráfico, foi preso carregando 96 porções de drogas, sendo 22 de cocaína, 31 de maconha e 43 pedras de crack. Os PMs também apreenderam uma balança de precisão, um aparelho celular, uma mochila baú, um capacete e a moto utilizada pelo indivíduo.

Todos os criminosos detidos foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

