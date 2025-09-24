Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de entorpecentes em todo o Litoral Norte gaúcho. Na quinta-feira (18), os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um casal durante ação realizada no município de Mostardas.

De acordo com BM, os Policiais Militares (PMs) foram acionados após receberem informações de que um automóvel Fiat/Uno iria realizar a entrega de drogas em um endereço da cidade. Após buscas, o veículo suspeito foi localizado e abordado. No carro estavam um homem e uma mulher, ambos com antecedentes criminais.

Com a dupla, os brigadianos encontraram oito pinos de cocaína, 42 porções de maconha, uma balança de precisão, quatro aparelhos celulares, televisores, entre outros objetos, além de uma quantia em dinheiro. Diante dos fatos, o casal foi detido em flagrante.

FORAGIDO CAPTURADO

Na madrugada de sábado (20), a Brigada prendeu outro homem por tráfico na região. Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizam patrulhamento no bairro Rondinha, em Xangri-lá, quando flagraram uma motocicleta Honda/Falcon sem placa de identificação saindo de uma residência. Conforme a BM, o motociclista desobedeceu a ordem de parada dos policiais e acabou fugindo em alta velocidade.

No pátio da casa, os PMs flagraram dois homens armados. Ao perceber a presença dos brigadianos, a dupla fugiu pelos fundos da residência, sendo perseguidos pelos agentes. Durante a perseguição, os indivíduos atiraram contra os policiais, que precisaram revidar. Na troca de tiros, um dos sujeitos, de 22 anos de idade, acabou sendo baleado. Com ele foram apreendidos: uma pistola calibre nove milímetros (mm), dois carregadores, um celular, além de uma pochete com porções de cocaína e maconha. Já dentro do imóvel, foram encontradas mais porções de drogas, assim como munições, duas balaclavas e uma quantia em dinheiro.

O ferido foi socorrido e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para receber atendimento médico. Em consulta ao sistema, foi constatado que o criminoso estava foragido da Justiça, sendo ele detido e encaminhado ao sistema prisional. Já o outro homem envolvido no tiroteio acabou conseguindo fugir e segue sendo procurado.

Homem foi preso em Xangri-lá com dinheiro, objetos, drogas, arma e munições.

OUTRA PRISÃO

Já no início da manhã de sábado, mais um traficante foi preso pelo 2º BPAT em Xangri-lá, desta vez no bairro Atlântida. O homem, de 26 anos, foi abordado quando trafegava em alta velocidade a bordo de um automóvel GM/Corsa na Avenida Paraguassu. Em buscas no veículo, os PMs encontraram uma mochila com aproximadamente 120 gramas (g) de entorpecentes, sendo três de haxixe e mais de 113g de maconha, além de um celular.

Todos os criminosos detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Homem foi preso em Xangri-lá carregando celular e mais de 120g de drogas.

CRÉDITOS: BM