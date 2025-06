Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de entorpecentes em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quinta-feira (29/05), duas pessoas foram presas pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT). As prisões ocorreram durante ações distintas em Capão da Canoa.

Durante patrulhamento, os Policiais Militares (PMs) avistaram um automóvel Renault Sandero trafegando pelo Centro da cidade em atitude suspeita. Após terem a ordem de parada negada, os brigadianos acompanharam o veículo por algumas quadras até que conseguiram efetuar a abordagem.

Conforme a BM, o carro estava sendo conduzido por um homem de 30 anos, o qual já tinha antecedentes por roubo e tráfico de drogas. Em buscas no automóvel, foram encontradas 61 porções de cocaína, sete munições calibres 32 e 38 milímetros (mm), além de 102 reais em dinheiro.

Já a outra prisão ocorreu no bairro Quero-Quero. Um indivíduo de 23 anos, que já tinha passagens por tráfico, foi detido carregando 100 porções de cocaína, um aparelho celular e R$ 50,00.

Policiais apreenderam dinheiro, celular, munições e 161 porções de cocaína durante ações em Capão da Canoa.

OUTRAS PRISÕES

Entre a noite de sexta (30/05) e a madrugada de sábado (31/05), mais três pessoas foram presas por tráfico na região. As prisões foram efetuadas pelos agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e ocorreram nos municípios de Maquiné e Osório.

Em Maquiné, dois homens, de 27 e 34 anos, respectivamente, foram abordados quando trafegavam abordo de um veículo Fiat Uno no distrito de Espraiado. De acordo com a Brigada, o mais velho já tinha passagens pela Polícia, incluindo pelo crime de homicídio.

Com a dupla foram encontrados: uma espingarda 32mm, 16 munições, sendo 15 intactas, além de 30 gramas de uma substância semelhante a cocaína e um celular. Não bastasse isso, após consulta ao sistema, os PMs constataram que o automóvel estava com os sinais de identificação alterado, sendo ele apreendido.

Já em Osório, os agentes da Força Tática do 8º BPM foram acionados após receberem informações de que um indivíduo estaria realizando tele-entrega de entorpecentes no bairro Albatroz. Depois de buscas, os policiais abordaram o suspeito a bordo de um Celta. O homem, de 21 anos, estava carregando uma bolsa contendo 30 porções de cocaína, 60 pedras de crack, uma balança de precisão, material para embalagem dos ilícitos, dois celulares e uma quantia em dinheiro. Além do material, o carro utilizado pelo criminoso também foi recolhido.

Ação em Osório apreendeu dinheiro, objetos, 90 porções de drogas e um automóvel Celta no bairro Albatroz.

Também na madrugada de sábado, o 2º BPAT prendeu outros dois homens, desta vez em Imbé. Com a dupla foram apreendidos: 30 porções de cocaína, dois celulares e diversas notas de dinheiro falso, tanto em reais quanto em dólares. Segundo a BM, um dos detidos estava foragido da Justiça. O sujeito, de 33 anos, tem passagens por estelionato, extorsão, roubo e furto.

Todos os criminosos presos foram levados a Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Policiais apreenderam entorpecentes, celulares e diversas notas de dinheiro falsas em Imbé.

CRÉDITOS: BM