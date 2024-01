Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na madrugada de terça-feira (9), os agentes do Batalhão de Choque foram acionados após receberem informações de que um indivíduo estaria traficando no bairro Antena, em Cidreira.

Os Policiais Militares (PMs) realizaram buscas na região e conseguiram localizar o suspeito. O homem, de 25 anos, ao avistar a viatura, tentou fugir em direção as dunas, mas acabou sendo capturado. Com ele foram apreendidos 642 pinos de cocaína, 20 porções de maconha e uma balança de precisão. Diante dos fatos, o criminoso foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

PRISÃO EM TORRES

Na madrugada de quarta (10), os agentes da Força Tática do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizaram a prisão de um homem em Torres. Após receberem informações de que um indivíduo estaria vendendo entorpecentes abordo de um Fiat Argo de cor branca, os PMs realizaram buscas no município e localizaram o veículo no bairro Engenho Velho.

No carro estava um homem de 33 anos, natural do estado do Paraná (PR). Com ele foram apreendidos 212 cigarros de maconha, cinco comprimidos de ecstasy, dois pontos de LSD, um cogumelo alucinógeno, além de um celular e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.270,00 (mil duzentos e setenta reais). O criminoso foi preso e levado a Delegacia de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.