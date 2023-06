Traficantes são presos no Litoral

Seguem sendo intensificadas as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na quinta-feira (22), a Brigada Militar (BM) prendeu um homem na cidade de Tramandaí carregando sete porções de maconha. Conforme a BM, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados após receberem informações de que um indivíduo estaria traficando no bairro São Francisco II.

Durante as buscas, os Policiais Militares (PMs) avistaram o suspeito e realizaram a abordagem. Com o criminoso de 20 anos foram apreendidos uma faca, objetos para embalar os entorpecentes, um aparelho celular e 11 reais, além dos ilícitos. O homem, que já tinha antecedentes por roubo e tráfico, foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

Também na quinta, uma mulher foi presa no bairro Igra, em Torres. Os PMs realizavam patrulhamento quando flagraram um homem, de 24 anos, entregando um notebook para uma mulher, de 38 anos. Imediatamente, os policiais resolveram abordar a dupla. Segundo os brigadianos, o indivíduo, que não tem antecedentes, relatou que teria entregado o aparelho em troca de entorpecentes. Ele foi ouvido e liberado.

Já a traficante foi presa em posse de 12 porções de drogas, sendo 10 de cocaína e duas de maconha. Com ela também foi apreendida uma balança de precisão e 40 reais. A criminosa, que já possuía passagens por lesão corporal e tráfico, foi conduzida ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

PRISÃO EM OSÓRIO

Na tarde de sexta-feira (23), a BM prendeu outro homem de 20 anos, por tráfico, dessa vez em Osório, no bairro Caravágio. Com o criminoso foram apreendidas 25 pedras e 20 gramas de crack, uma porção de maconha, um celular e nove reais em dinheiro. O homem foi conduzido à Delegacia do município, onde foi registrada ocorrência. De acordo com a Brigada essa foi a 5ª prisão do indivíduo pelo crime de tráfico de drogas.

Ação em Osório apreendeu dinheiro, objeto e porções de crack e maconha.

OUTRAS PRISÕES

Na madrugada de sábado (24), a BM voltou a realizar uma prisão por tráfico em Torres, dessa vez no bairro Dunas. Durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Com o homem, de 38 anos, foram apreendidos cerca de cinco quilos de maconha, uma pedra de crack, uma porção de cocaína, uma balança de precisão, um celular e R$ 200,00. O criminoso, que já possuía passagens pelo mesmo crime, foi preso e levado a DP para registro de ocorrência.