Traficantes são presos no Litoral

Segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todos os municípios do Litoral Norte gaúcho. Na noite de sábado (10), um homem de 20 anos foi preso em flagrante, na cidade de Imbé, pela Brigada Militar (BM). De acordo com a BM, o indivíduo os Policiais Militares (PMs) realizavam patrulhamento no bairro Marisul, quando avistaram o indivíduo em atitude suspeita.

O criminoso, ao ver a viatura, tentou fugir, mas foi capturado e preso. Com ele foram apreendidas 12 porções de cocaína e um aparelho celular. O homem, que já possuía passagens por posse e tráfico de entorpecentes, foi encaminhado à Delegacia de Polícia (DP) de Imbé, onde foi registrada ocorrência.

PRISÃO EM TRAMANDAÍ

Também na noite de sábado, outro homem foi preso com drogas na região, dessa vez em Tramandaí. Conforme a Brigada, os PMs receberam denúncias de que um indivíduo estaria traficando no bairro São Francisco II. Durante as buscas, os brigadianos avistaram um suspeito e resolveram abordá-lo.

O criminoso, de 18 anos, estava carregando seis porções de maconha e outras três de cocaína. Com ele ainda foram apreendidos: um simulacro de pistola, uma balança de precisão, um celular, um caderno com anotações do tráfico e 17 reais. Diante dos fatos, o homem foi preso e levado a DP para registro de ocorrência.

Ação em Tramandaí apreendeu dinheiro, objetos e entorpecentes. – FOTO: BM

APREENSÃO NA BR-101

Durante a noite de quinta-feira (8), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 110 quilos de uma pasta a base de cocaína. O material foi encontrado em malas e sacolas no porta-malas de um automóvel Fiat Idea. O veículo, com placas de Caxias do Sul (na Serra), foi abordado na BR-101, em Torres. Conforme a PRF, os agentes realizavam um trabalho de fiscalização na divisa entre o RS e Santa Catarina, quando abordaram o carro suspeito.

O motorista, de 32 anos, que já possuía antecedentes por tráfico, foi preso em flagrante. O homem, que é natural de Tubarão (SC), chegou a relatar aos policiais que teria pego a droga na sua cidade natal e estava a transportando para Porto Alegre. De acordo com a PRF, o material apreendido está avaliado em aproximadamente R$ 13 milhões. Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e levado à Delegacia de Polícia, onde foi registrada ocorrência.