Traficantes são presos no Litoral

Segue sendo intensificadas as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de segunda-feira (1), dois homens foram presos pela Brigada Militar (BM), em Capão da Canoa. De acordo com a BM, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizavam patrulhamento na cidade quando avistaram um automóvel Gol em atitude suspeita.

Ao perceber a presença dos Policiais Militares (PMs), o condutor do carro fugiu em alta velocidade, dispensando objetos pelo caminho. Durante a fuga, o motorista perdeu o controle da direção e acabou colidindo no cordão de uma calçada, quando trafegava pela Rua São Bento, no bairro Santa Luzia.

O condutor do veículo, que tem antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, foi abordado. Com ele foi apreendida uma porção de maconha, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro. Em buscas pela rua, os PMs encontraram um objeto semelhante a uma caixa de central telefônica, contendo 15 porções de cocaína. Além disso, o carro utilizado pelo traficante também foi apreendido.

No momento da ação, os agentes abordaram um segundo homem. O indivíduo, que já tinha passagens por furto, receptação e tráfico, estava carregando um pacote com porções de cocaína. Perguntado sobre um possível local de armazenamento dos ilícitos, o criminoso confirmou que guardava as drogas em seu apartamento, no Centro de Capão. Os brigadianos foram até o local indicado, onde apreenderam mais de 2,5 quilos de drogas como crack, maconha e cocaína. Os PMs ainda confiscaram um revólver calibre 38 milímetros (mm), 10 munições, duas balanças de precisão, um celular, uma tesoura e 2,1 mil reais em dinheiro.

Diante dos fatos, os dois indivíduos foram presos e levados Delegacia de Polícia (DP) de Capão, onde foi registrada ocorrência.

OUTRAS PRISÕES EM CAPÃO

Na tarde de terça (2), outros dois homens foram presos com drogas em Capão da Canoa. Segundo a BM, os agentes do 2º BPAT foram acionados após receberem informações de que indivíduos armados estariam se preparando para atacar um grupo criminoso. Imediatamente, os policiais se dirigiram até a residência indicada, no bairro Zona Norte, onde foram recebidos à tiros, precisando revidar. Felizmente, ninguém se feriu.

Durante o confronto, os criminosos tentaram fugir, sendo capturados pelos PMs. Com a dupla foram apreendidos: uma pistola calibre 380 mm, oiro munições, sete porções de cocaína, seis de maconha e uma pedra de crack. Os homens, de 26 e 20 anos, respectivamente, foram detidos e levados à Delegacia para registro de ocorrência. Além deles, um terceiro homem, de 21 anos, também foi conduzido a DP como testemunha e foi liberado após prestar depoimento. Conforme a Brigada, o primeiro preso possui antecedentes por diversos crimes, incluindo homicídio, ameaça, receptação e tráfico de entorpecentes. Já o segundo indivíduo não tinha passagens anteriores.

APREENSÃO NA BR-101

Na madrugada de quarta-feira (3), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que estava transportando uma carga de drogas na BR-101, em Torres. Os policiais estavam realizando fiscalização na divisa do Estado com Santa Catarina, quando abordaram um Prisma, com placas de Capão da Canoa.

Após buscas no carro, os agentes encontraram 10 pacotes de maconha, pesando um quilo cada um. O material ilícito estava escondido junto a algumas bagagens, no interior do porta-malas. Aos policiais, o motorista, de 33 anos, relatou que iria entregar os entorpecentes em Capão. Diante dos fatos, o homem, que já tinha antecedentes criminais, foi preso e levado a DP, onde foi registrada ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

Drogas apreendidas em Torres estavam no porta-malas do veículo. – FOTO: PRF

OUTRAS PRISÕES

Na noite de quarta (3), a Brigada Militar prendeu dois homens que estariam realizando tele-entrega de drogas em Tramandaí. Os indivíduos, de 24 e 39 anos, respectivamente, foram presos com 33 porções de cocaína, no bairro Litoral. Também foram apreendidos: três máquinas de cartões de crédito, dois celulares e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.857,00 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais). A dupla foi levada, juntamente com o material apreendido, a Delegacia, para registro de ocorrência.