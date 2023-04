Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo os municípios do Litoral Norte gaúcho. Na tarde de segunda-feira (24), os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) realizavam patrulhamento em Cidreira quando foram informados de que um indivíduo estaria chegando na cidade para realizar a entrega de entorpecentes.

Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) se deslocaram até a Rodoviária do município, onde flagraram um indivíduo em situação suspeita e resolveram abordá-lo. Com o homem foram apreendidas 33 porções de cocaína e 25 pedras de crack. O criminoso de 31 anos, que já possuía diversos antecedentes por furto, lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma de fogo, entre outros, foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

Na noite de terça (25), um homem de 18 anos foi preso no bairro Nova Nordeste, em Imbé. Os brigadianos receberam informações de que um indivíduo estaria realizando tele-entrega de entorpecentes no município e após buscas, localizaram o suspeito. Com ele foram apreendidas 19 porções de maconha, 11 pedras de crack, duas porções de cocaína, além de um celular e materiais utilizados para fracionamento e embalagem da droga. O criminoso foi preso e levado a DP, onde foi registrada ocorrência.

Também na noite de terça-feira, um casal foi detido com mais de dois quilos de drogas, em Mostardas. Com a dupla foram apreendidas 126 porções de entorpecentes, sendo 73 porções de maconha, 20´porções e 19 pinos de cocaína, além de 19 porções de skunk (super maconha). Também foram apreendidas balanças de precisão, celulares e uma quantia em dinheiro. De acordo com a BM, o homem, de 24 anos, possui antecedentes por homicídio, roubo e tráfico. Já a mulher, de 37 anos, tem passagens por furto, ameaça e tráfico. Ambos foram levados à Delegacia para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.