Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de sexta-feira (21), um homem foi preso transportando entorpecentes no município de Arroio do Sal. Segundo a BM, após receberem informações sobre um indivíduo trazendo material ilícito da Serra, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizaram buscas na região e conseguiram localizar o suspeito, no bairro Bom Jesus.

O homem, de 34 anos de idade, estava abordo de um Honda Civic de cor prata. Durante buscas no carro, os Policiais Militares (PMs) encontraram 82 tijolos de maconha, pesando cerca de 60 quilos. Também foi apreendida uma balança de precisão e um aparelho celular. Diante dos fatos, o criminoso foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

MAIS DE 200 PORÇÕES DE DROGAS APREENDIDAS

Também na noite de sexta, outro homem foi preso em Cidreira com aproximadamente 200 porções de drogas. O indivíduo, de 28 anos, foi preso no Centro da cidade, durante patrulhamento de rotina. Durante a abordagem, os PMs encontraram nove porções de maconha. Conforme a Brigada, o traficante contou que havia mais entorpecentes em sua residência.

Os agentes foram até o local indicado, onde apreenderam 15 tijolos de maconha, 115 porções de ecstasy, 25 adesivos de LSD, oito porções de skunk e cocaína, sete pacotes contendo MDMA, além de balanças de precisão, um celular, uma faca e objetos para embalar os entorpecentes. O criminoso, que já tinha antecedentes por tráfico, foi levado a DP e posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

PMs apreenderam objetos e cerca de 200 porções de drogas em Cidreira.

OUTRAS PRISÕES

No sábado (22), um indivíduo foi preso transportando entorpecentes em Tramandaí. Os PMs receberam informações sobre um veículo realizando tele-entrega dos ilícitos na cidade. Após buscas, os PMs conseguiram localizar e abordar o automóvel suspeito no bairro Jardim Beira-Mar. Durante a ação, foram apreendidas 25 porções de maconha, uma balança de precisão, um celular e 12 reais. O traficante foi levado a DP para registro de ocorrência.

APREENSSÃO EM FESTA

Na madrugada de domingo (23), um homem de 34 anos foi preso em flagrante vendendo entorpecentes durante uma festa no Centro de Osório. Após receberem denúncias, os policiais do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) foram até o local, onde flagraram o ato. O indivíduo, que já possuía antecedentes por furto, extorsão e ameaça, foi detido em posse de seis porções e três pinos de cocaína. Com ele também apreendidos dois celulares e 27 reais. Diante dos fatos, o traficante foi levado à Delegacia, onde foi registrada ocorrência.