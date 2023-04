Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. No sábado (15), um homem de 37 anos de idade foi preso em Osório. Conforme a BM, os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) realizavam patrulhamento no distrito de Atlântida Sul, quando abordaram o suspeito.

Com o indivíduo foi apreendida uma porção de maconha e outra de cocaína. O homem chegou a relatar que possuía uma arma escondida em casa, a qual foi encontrada, juntamente com cartuchos de munições. A espingarda calibre 32 milímetros foi recolhida, já que estava com o documento vencido. Não bastasse isso, em consulta ao sistema, os Policiais Militares (PMs) confirmaram que o criminoso estava com um mandado de prisão em aberto expelido pela Justiça do Paraná.

Diante dos fatos, o homem foi levado à Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

OUTRAS PRISÕES

Também no sábado, um homem de 23 anos foi preso em Torres. Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados após receberem informações de que um indivíduo estaria cultivando maconha do tipo ‘camarão’ em uma residência no bairro Igra Sul. Trata-se de uma parte da droga que dificilmente é encontrada para venda, devido a sua alta qualidade entorpecente. Especificamente, é a flor pura da planta de Cannabis, onde fica a substância entorpecente.

Os PMs foram até o local indicado, onde abordaram o suspeito. O homem, que já possuía antecedentes por tráfico, foi preso com 25 galhos e dois pacotes da maconha ‘camarão’, além de 24 porções de cocaína, 28 comprimidos de ecstasy, um radiocomunicador, um aparelho celular, objetos para embalar e fracionar as drogas e R$ 104,00. Diante dos fatos, o indivíduo foi levado a DP para registro de ocorrência.

Ação em Torres apreendeu dinheiro, objetos e diversas porções de entorpecentes como maconha, cocaína e ecstasy. – FOTOS: BM

Ainda no sábado, mais um homem foi preso na região por tráfico, dessa vez em Tramandaí. Durante patrulhamento no bairro Jardim Atlântico, os agentes do 2º BPAT avistaram um indivíduo em situação suspeita. Ao perceber a presença da viatura, o homem tentou fugir, mas foi capturado. Durante a revista, os brigadianos encontram com o abordado cinco porções de maconha. Também foram apreendidos: uma abalança de precisão, uma faca, objetos para embalar os entorpecentes, um celular e 82 reais em dinheiro. O criminoso, de 22 anos, foi preso e levado à Delegacia, onde foi registra ocorrência.