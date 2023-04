Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na noite de quinta-feira (6), um homem foi preso em Capão da Canoa. Segundo a BM, os Policiais Militares (PMs) realizaram a ação após receberem informações de um indivíduo armado estaria transportando entorpecentes no bairro Capão Novo.

Após buscas, os agentes encontraram o suspeito e realizaram a abordagem. Com o indivíduo, de 29 anos, foram apreendidos quatro tijolos e duas porções menores de maconha, uma balança de precisão, uma pistola calibre nove milímetros (mm), 16 munições, um celular e uma quantia em dinheiro.

Também na quinta, a Brigada prendeu outro homem com drogas em Capão, mais uma vez em Capão Novo. O indivíduo, de 20 anos, foi preso carregando 64 pedras de crack, oito porções de maconha, uma balança de precisão, uma espingarda calibre 36 mm e R$ 82,00.

Diante dos fatos, os criminosos foram detidos e levados à Delegacia de Polícia (DP) de Capão, onde foram registradas ocorrências.

MULHER É PRESA EM TORRES

Na sexta-feira (7), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) foram acionados após receberem denúncias de que uma mulher estaria vendendo drogas no bairro Guarita, em Torres. Imediatamente, os PMs foram até o local, onde flagraram a traficante comercializando os entorpecentes a um cliente.

O usuário, de 22 anos, estava em posse de uma porção de maconha, a qual foi apreendida. O homem foi levado à Delegacia e foi liberado depois de ter sido ouvido. Já a mulher, chegou a tentar fugir, mas foi capturada e presa. Com a criminosa, de 28 anos e com antecedentes por tráfico, foram apreendidas 23 porções de maconha, uma balança de precisão, celulares e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.025,00 (mil e vinte e cinco reais). A ocorrência foi registrada na DP de Torres.

Ação em Torres apreendeu dinheiro, objetos e 23 porções de maconha.

PRISÕES EM TRAMANDAÍ

No sábado (8), um homem foi preso por tráfico em Tramandaí. Segundo a BM, os policiais abordaram um automóvel GM/Corsa, que trafegava no quilômetro 91 da ERS-030, ao perceberem que o motorista estava andando sem o cinto de segurança. Durante buscas no carro, os PMs encontraram 20 porções de cocaína, um celular e 580 reais. Diante dos fatos, o motorista do veículo foi preso em flagrante e levado a DP para registro de ocorrência.

Antes disso, na quinta (7), outro homem já havia sido preso no município por tráfico de drogas. Os brigadianos realizavam patrulhamento de rotina na ERS-786, quando abordaram uma motocicleta em situação suspeita. O motociclista não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir, mas foi capturado e preso. Com o indivíduo, de 39 anos, foram confiscas 25 porções de cocaína, além de uma quantia em dinheiro.