Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na sexta-feira (24), três homens foram presos com entorpecentes, em Osório. Após investigações, os Policiais Militares (PMs) conseguiram chegar ao grupo que realizava tele-entrega dos ilícitos no município.

Durante patrulhamento, os agentes avistaram os suspeitos trafegando em um veículo. Ao avistar a viatura, um dos indivíduos arremessou uma mochila para fora do carro e tentou fugir, mas foi capturado. Na mochila foram encontrados tijolos de maconha. Já no automóvel foram encontradas mais porções e um cigarro da mesma droga. Conforme a BM, foram apreendidos aproximadamente três quilos de maconha, além de uma balança de precisão e objetos para preparo e embalagem do material, assim como veículo utilizado pelo trio.

Os homens, de 19, 20 e 25 anos de idade (todos com antecedentes criminais) foram presos e levados à Delegacia de Polícia (DP) de Osório, onde foi registrada ocorrência.

OPERAÇÃO EM ATLÂNTIDA SUL

Ainda na sexta, também em Osório, a BM deflagrou uma Operação no distrito de Atlântida Sul. Durante o trabalho, foram realizadas barreiras policiais em pontos estratégicos da praia. A ação contou com a participação dos agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), do Canil do 1º Batalhão de Choque, do Batalhão Rodoviário da BM (BRBM), da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam), do Batalhão de Aviação (BavBM), além do setor de Inteligência da Brigada.

Ao todo, foram abordados 80 veículos, sendo identificadas cerca de 100 pessoas. Destas, cinco foram autuadas por infrações de trânsito, sendo necessária a assinatura de termos circunstanciais.

Policiais realizaram barreiras de fiscalização na praia de Atlântida Sul.

PRISÕES EM TERRA DE AREIA

Dois homens foram presos com entorpecentes, em Terra de Areia. Após receberem informações sobre indivíduos traficando no bairro Boa Vista, os PMs foram até o local indicado, onde flagram os suspeitos em uma residência. Durante buscas na casa, foram apreendidas cinco porções de maconha, duas porções de cocaína e 262 reais. Além disso, uma motocicleta Honda CG 125, que estava no pátio do imóvel, foi confiscada. De acordo com a BM, o veículo estava em situação de furto. Ele foi apreendido e, posteriormente, será devolvido ao proprietário.

Os criminosos, de 19 e 26 anos, que já possuíam antecedentes por tráfico, foram presos e levados a DP para registro de ocorrência. Conforme a Polícia, a dupla irá responder pelos crimes de receptação, além tráfico de entorpecentes.