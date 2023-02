Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Entre sábado (11) e domingo (12), seis pessoas foram presas na região, sendo cinco homens e uma mulher. Logo na madrugada de sábado, um indivíduo de 29 anos foi preso em Capão da Canoa.

Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) estavam se deslocando para atender outra ocorrência, quando avistaram um homem trafegando na praia de Capão Novo. Ao avistar os Policiais Militares (PMs), o suspeito, com antecedentes por furto e ameaça, tentou se esconder atrás de uma árvore, mas, mesmos assim, acabou sendo abordado. Com ele foram apreendidas 1.090 pedras de crack, um celular e a quantia em dinheiro no valor de R$ 1.025,00 (mil e vinte cinco reais).

Ainda no sábado, outro homem, também de 29 anos, foi preso com drogas em Capão, desta vez no bairro Santa Luzia. O indivíduo, com passagens por roubo, furto, lesão corporal, ameaça, tráfico e posse de entorpecentes, foi preso carregando 182 pedras de crack, um facão, um soco inglês e 79 reais.

OPERAÇÃO PULSO FIRME

A Brigada desencadeou na madrugada de domingo (12), mais uma edição da Operação Pulso Firme. Durante ações em Palmares do Sul, três homens, de 23, 24 e 35 anos, foram presos. Ao todo, foram apreendidas 522 porções de cocaína, 420 pedras de crack, uma pistola calibre nove milímetros, 11 munições, um carregador, um celular e R$ 344,00.

Mais de 900 porções de drogas foram apreendidas durante Operação em Palmares.

OUTRA PRISÃO

Também na madrugada de domingo, uma mulher foi presa em Tramandaí. A criminosa, de 44 anos, foi abordada quando trafegava pela cidade abordo de um automóvel. Segundo a BM, a passageira, estava no banco traseiro do veículo, que fazia serviço de aplicativo de transporte. Com a mulher foram apreendidas 16 pedras de crack, 12 porções de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão, um celular e 719 reais. Ela foi presa em flagrante. Já o motorista foi ouvido e liberado.