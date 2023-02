Traficantes são presos no Litoral

A Brigada Militar (BM) prendeu na segunda-feira (6), um homem de 23 anos de idade por tráfico de drogas, em Imbé. Os Policiais Militares (PMs) realizavam patrulhamento, quando foram informados de que havia uma movimentação suspeita, com entrada e saída de pessoas e veículos, em uma residência no bairro Albatroz.

Imediatamente, os agentes foram até o local indicado, onde flagraram um indivíduo em uma motocicleta Honda, o qual foi abordado. Com ele foram apreendidas 12 porções de maconha, uma porção de cocaína, uma balança de precisão, um celular, uma câmera de vigilância, objetos para embalar os entorpecentes e 60 reais em dinheiro. Diante dos fatos, o homem foi preso e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

Na tarde de quarta (8), um homem de 22 anos foi preso pela BM com drogas em Santo Antônio da Patrulha. Segundo a Brigada, os agentes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) realizavam patrulhamento no bairro Várzea, quando avistaram o suspeito e realizaram a abordagem. Com o criminoso, que já possuía antecedentes por posse e tráfico de entorpecentes, foram apreendidas 161 pedras de crack e um aparelho celular.

Na noite de quarta-feira, a BM prendeu uma mulher carregando drogas No Terminal Rodoviário de Mariluz, em Imbé. Após receber informações de que uma mulher estaria transportando drogas em um ônibus vindo de Novo Hamburgo, os policiais aguardaram a chegada do veículo. Ao avistarem a suspeita, os PMs realizaram a abordagem. Em revista realizada por uma PM, foram encontradas 49 porções de cocaína. Segundo a Brigada, os ilícitos estavam escondidos por dentro da roupa íntima da mulher. Além dos entorpecentes, foi apreendido o celular da criminosa.

Já na madrugada de quinta (9), outros dois indivíduos foram presos, dessa vez no município de Osório. As prisões foram efetuadas pelo 8º BPM, durante ação no bairro Caravágio. Com os homens, de 24 e 28 anos, respectivamente, foi apreendido mais de um quilo de maconha, além de uma porção de cocaína, uma balança de precisão, um celular e 20 reais. Todos os presos foram levados a DP e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.