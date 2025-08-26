Traficantes são presos na região

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados na quinta-feira (21), após receberem informações de que indivíduos estariam traficando no bairro Caravágio, em Osório.

Após buscas, dois homens foram abordados e presos. De acordo com a BM, os dois sujeitos, de 32 e 46 anos, respectivamente, possui diversos antecedentes por crimes como: lesão corporal, roubo e tráfico. Os Policiais Militares (PMs) confiscaram com a dupla 91 pedras de crack e 27 reais em dinheiro.

Dupla foi presa em Osório com dinheiro e dezenas de porções de entorpecentes.

OPERAÇÃO

Ainda na quinta, a Brigada, por meio do 8º BPM, deflagrou mais uma edição da Operação Plano Tático Operacional. A ação visa o combate aos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) e, também, ao tráfico de drogas na região. Em Santo Antônio da Patrulha, quatro homens foram detidos no bairro Várzea. Ao todo, foram apreendidos uma bucha e dois torrões de maconha, além de oito celulares e uma nota de dois reais.

Dinheiro, celulares e entorpecentes foram recolhidos durante Operação em SAP.

OUTRAS PRISÕES

Também na quinta-feira, uma pessoa foi detida pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT). Em Capão da Canoa, um homem de 26 anos foi preso no bairro Capão Novo. O indivíduo, que já tinha passagens por tráfico, estava carregando uma porção de maconha, assim como quatro porções e 55 pedras de crack. Além do material ilícito, também foram recolhidos dois celulares e uma quantia em dinheiro.

Homem foi preso em Capão com dinheiro, celulares e dezenas de porções de crack.

Já na noite de sábado (23), o 8º BPM prendeu um casal por tráfico em Cidreira. Após receberem informações de que um automóvel Ford Ecosport estaria sendo utilizado para entregar entorpecentes no município, os PMs realizaram patrulhamento na região e conseguiram localizar o veículo suspeito trafegando no bairro Costa do Sol e, imediatamente, deram ordem de parada.

O motorista do carro, de 41 anos, tentou fugir, mas foi capturado. O indivíduo tem passagens por roubo, receptação e tráfico. Além dele, uma mulher de 44 anos (sem antecedentes) também estava no automóvel. O casal foi detido carregando 43 porções de cocaína, dois celulares, cartões de crédito e 100 reais.

Todos os criminosos detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

Ação em Cidreira apreendeu dinheiro, celulares, cartões e 43 porções de cocaína.

CRÉDITOS: BM