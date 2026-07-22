Traficante é preso na região

Ação em Capão apreendeu mais de 200 porções de entorpecentes e cerca de três mil reais em dinheiro.

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. No último sábado (11), os agentes do 42º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento em Capão da Canoa quando flagraram três indivíduos em atitude suspeita parados na Rua Canopo, no bairro Arco-Íris.

Ao perceberem a presença da viatura, dois dos homens fugiram em uma motocicleta de cor azul. Já o terceiro sujeito fugiu a pé. Durante a fuga, ele dispensou uma sacola que estava carregando. O objeto foi encontrado pelos Policiais Militares (PMs) no telhado de uma casa localizada no Beco Um contendo 32 buchas de cocaína, 174 pedras de crack, além de R$ 2.958,00 (dois mil novecentos e cinquenta e oito reais).

Os entorpecentes e o dinheiro foram recolhidos e levados à Delegacia de Polícia (DP) de Capão, onde foi registrada ocorrência. Já os criminosos conseguiram escapar e seguem sendo procurados.

OUTRA AÇÃO

Já na terça-feira (14), os agentes do 8º BPM realizavam monitoramento em Osório, quando flagraram um homem em atitude suspeita. De acordo com a Brigada, o sujeito, ao avistar a viatura, tentou fugir, mas acabou sendo capturado. Com o indivíduo, os PMs encontraram 159 porções de entorpecentes, sendo 21 de maconha e 138 de cocaína.

Além da droga, também foi apreendido uma balança de precisão, uma câmera de vigilância, dois celulares e R$ 380,00. Diante da situação, o criminoso, que já tinha antecedentes por ameaça, desobediência e tráfico, foi preso. Ele foi levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.