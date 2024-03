Traficante é preso durante Operação Al Capone

A Polícia Civil (PC) deflagrou na sexta-feira (1), em Imbé, a quarta fase da Operação Al Capone. O trabalho, iniciado no Carnaval (12/02), tem objetivo de combater um grupo criminoso que realiza a venda de entorpecentes no Litoral Norte, por meio de tele-entrega. Durante as investigações, a Polícia descobriu que cada entregador movimentava, em média, mil reais por dia, o que totaliza um lucro milionário para os criminosos.

Ao menos sete bases da facção foram identificadas. Além de Imbé, o grupo também possuía ramificações em municípios vizinhos, como Tramandaí e Osório. Na última sexta, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Albatroz, sendo um homem de 37 anos detido no local com porções de maconha e cocaína. Além da droga apreendida, também foi confiscado um carro utilizado no transporte do material ilícito.

No total, 10 pessoas já foram presas. As outras prisões ocorreram nos dias 25 e 12 de fevereiro. Além disso, nove veículos foram apreendidos. Conforme o delegado Rodrigo Steinert Nunes, as investigações irão continuar e novas ações como as da semana passada não estão descartadas.