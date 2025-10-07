Trabalhador morre após ser atropelado na BR-290

OSÓRIO – Um acidente foi registrado na manhã da última quinta-feira (2), no quilômetro cinco da BR-290 (Freeway). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem de 25 anos estaria prestando trabalhos para a CCR Viasul quando acabou sendo atropelado por um automóvel Fusion (com placas de Porto Alegre), que seguia no sentido Capital – Litoral.

O trabalhador foi socorrido e encaminhado no helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) ao Hospital Cristo Redentor, em Poa, mas, devido aos ferimentos graves, acabou vindo a óbito. O homem foi identificado como Vermírio Adão Dias dos Santos. O corpo da vítima foi velado e sepultado na sexta (3), em Santo Antônio da Patrulha, cidade onde Vermírio morava com a família.

Já o motorista do carro envolvido no acidente não se feriu. A CCR informou que ele teria invadido o ponto de obras, o qual estava sinalizado. O homem, de 77 anos, foi submetido ao teste do etilômetro, o qual deu negativo para consumo de bebida alcoólica. Após ser ouvido pelos policiais, o idoso foi liberado.

Devido a ocorrência, o trânsito acabou sendo bloqueado por aproximadamente 10 minutos, causando um pequeno congestionamento. O trecho só foi liberado após a retirada do corpo, voltando a funcionar normalmente no final da manhã de quinta-feira.

CRÉDITO: Divulgação