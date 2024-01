Trabalhador morre após queda de elevador de carga

Um homem de 28 anos morreu após o elevador de carga de um prédio de nove andares despencar na manhã de segunda-feira (8), em Capão da Canoa. O prédio, que está em construção, fica entre a Avenida Flávio Boianovski e a Rua José Milton Lopes, no bairro Zona Nova.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava sozinha no elevador. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas a vítima acabou morrendo no local. “O que se sabe é que uma das partes do elevador se soltou da estrutura do prédio e caiu. Estamos aguardando a perícia, e o caso ficará com a Polícia Civil e polícia técnica”, resumiu o capitão Charles Edmar Reis dos Santos.

De acordo com relatos de testemunhas no local, o homem estaria trabalhando no local havia poucos dias. Uma senhora que estava em um carro próximo do local do acidente acabou sendo atendida por ter ficado em estado de choque. A quadra foi bloqueada porque ainda se avalia o risco de queda de alguma estrutura.