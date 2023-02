Trabalhador fica ferido ao cair de andaime

OSÓRIO – Um homem ficou ferido na tarde de segunda-feira (6), após cair de um andaime durante obras da Igreja da Matriz. De acordo com a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, o trabalhador estava atuando no reparo do gesso quando teria caído após a ruptura da estrutura. Segundo informações, a vítima, que não teve a identidade divulgada, teria caído de rosto no chão e cortado a boca. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), onde recebeu atendimento e foi liberado.

Após o acidente, os agentes da Brigada (BM) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) realizaram uma vistoria no local e acabaram fechando a Igreja. Conforme a Igreja, as celebrações deverão retornar na tarde desta sexta (10), com a Missa da Saúde, que será realizada às 15h. Em nota, a Paróquia lamentou o ocorrido e afirmou que prestou toda assistência necessária ao trabalhador. Veja a seguir a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

“O pároco da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Osório, Pe. Hilário Sozo, vem a público esclarecer que assim que tomou conhecimento na tarde desta segunda-feira (06/02), do acidente envolvendo um trabalhador que realizava reparos no interior da Catedral Nossa Senhora da Conceição, de imediato prestou toda a assistência necessária. O acidente ocorreu por volta das 16h, quando o andaime utilizado para a realização de reparos no gesso rompeu-se e o trabalhador chegou a cair. O trabalhador é funcionário da empresa Modular Gesso LTDA ME, contratada pela Paróquia para a obra de reparos. O trabalhador recebeu atendimento médico, não havendo fraturas, restando somente escoriações leves. O pároco Pe. Hilário lamenta profundamente o ocorrido e reforça que a igreja possui todos os requisitos de segurança”, diz a nota.