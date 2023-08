Torres sedia Semana do Ministério Público

Entre os dias 23 e 24 de agosto, foi realizada a 15ª edição da Semana do Ministério Público (MP) do Litoral Norte. O evento foi realizado pela Associação do MP do Estado (MP-RS), em parceria com os alunos do curso de Direito do Campus da Ulbra, e contou com apoio do Ministério Público Estadual (MPE) e da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP).

A programação contou com três palestras direcionadas para a comunidade acadêmica. Na noite de abertura, na quarta (23), o público presente assistiu à palestra: ‘Direitos Humanos e Proteção das Minorias’, com o coordenador do Centro de Apoio dos Direitos Humanos, Leonardo Menin. Na sequência, foi a vez da palestra ‘O Ministério Público e a concretização do direito à educação’, com a coordenadora do Centro de Apoio da Educação e Infância e Juventude, Cristiane Della Méa Corrales.

Já na quinta-feira (25), o encerramento do evento contou com a palestra ‘Redes de enfrentamento à Violência contra a Mulher e a atuação do Ministério Público’, ministrada pela coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Ivana Battaglin. Segundo a palestrante, o tema é de grande relevância à formação dos futuros operadores do Direito, pois a Instituição possui papel fundamental na articulação dos órgãos da Segurança Pública e dos Poderes Executivo e Judiciário no atendimento de mulheres em situação de violência.

O evento também contou com a participação do presidente da AMP/RS, João Ricardo Santos Tavares; do vice-presidente Administrativo e Financeiro da AMP/RS, Fernando Andrade Alves; do promotor e professor do curso de Direito da Ulbra Torres, Vinicius de Melo Lima; da vice-presidente de Relações Institucionais, Karine Camargo Teixeira; do promotor de Justiça jubilado Júlio Almeida; do coordenador do curso de Direito da Ulbra, Campus Torres, Eduardo Muxfeldt Bazzanella; da deputada estadual Delegada Nadine, entre outras autoridades.

SEMANA DO MP

A Semana do Ministério Público é um tradicional evento promovido pela AMP/RS desde 1985, que tem como principal objetivo aproximar o Ministério Público, o corpo acadêmico e a sociedade. Realizado anualmente, o evento teve a primeira edição realizada em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), em Santa Cruz do Sul, e desde então tem sido replicado nas principais universidades do Estado.