Torneio de Futebol celebra 53 anos do 8º BPM

OSÓRIO – As celebrações dos 53 anos de fundação do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), completados no último sábado (13), seguem a todo vapor. Na manhã de quarta-feira (17), foi realizado um Torneio de Futebol, que contou com três equipes, formadas pelos Policiais Militares (PMs) das três Companhias (Cia).

De acordo com o comandante do 8º BPM, o major Luiz César Lima dos Santos, o principal intuito do Torneio é “criar um ambiente de confraternização entre os membros do Batalhão, fortalecendo o companheirismo entre os policiais, além de propiciar um momento de lazer aos profissionais da segurança pública que se dedicam diariamente à segurança da população”.

Os jogos aconteceram na sede do 8º BPM e após bons confrontos, a 3ª Cia foi a grande campeã. A 1ª Cia ficou com o vice-campeonato, seguida pela 2ª Companhia que terminou em terceiro lugar. Após a premiação, que teve entrega de troféus e medalhas, foi realizado um almoço, que contou com apoio de empresas parceiras do 8º BPM: Os Supermercados Avenida, Dalpiaz, Tramandaí Super Bom Bernardo e São Pedro.