Torneio de Beach Tennis celebra dois anos do Soul

OSÓRIO – O Soul Beach, localizado na Rua Santos Dumont, 2.434, no bairro Albatroz, está completando dois anos de fundação. E para celebrar a data, foi realizado um Torneio de Beach Tennis entre os dias 03 e 05 de fevereiro. A competição foi realizada pelo AVA Play e contou com aproximadamente 100 atletas de diversas cidades da região.

As disputas ocorreram nas seguintes categorias: C (Masculina, Feminina e Mista), D (Masculina, Feminina e Mista) e D/C (Masculina e Feminina). No final, foram premiadas as três melhores duplas de cada categoria, com troféus (apenas para campeões e vices) e brindes dos patrocinadores do torneio. Lembrando que todos os jogos foram disputados em set único de seis pontos, podendo ir a sete caso houvesse empate em 5 a 5. No caso de 6 a 6, a partida seria decidida em Tie Break até sete pontos ou uma dupla abrir dois pontos de diferença (9×7, 10×8, 11×9, etc).

A competição teve início às 17h e 30min de sexta-feira (3), com os jogos da D/C. Na Feminina, 12 duplas disputaram a competição. Após grandes jogos, as duplas formadas por Gabriela Oliveira/Julia Simoni (Osório) e Andressa/Maurielen (Tramandaí) chegaram a final, partida que teve início às 23h. A dupla da casa saiu melhor e conseguiu fazer 2 a 0 no placar. Na primeira parcial, Gabriela e Julia aproveitaram os erros seguidos de Maurielen e na devolução dela na rede, após saque de Julia, confirmaram o serviço, fazendo 1 a 0. No game seguinte, as osorienses seguiram vendo a dupla adversária errar, principalmente nos ataques no fundo, e confirmaram a quebra no ataque acelerado de Julia: 2 a 0.

Após o início ruim, Andressa e Maurielen se recuperaram e buscaram o empate. Na terceira parcial, Gabriela acabou errando todas as jogadas, fazendo com a que a dupla de Tramandaí devolvesse a quebra: 2 a 1. O empate veio em um game marcado por muitos erros das duas duplas. No smash para fora de Julia, Andressa e Maurielen fizeram 40×30 e na bola seguinte, Gabriela jogou o lobe para fora, cedendo o 2 a 2.

Após o susto, a dupla de Osório voltou a tomar conta da partida e abriu vantagem no marcador, fazendo 5 a 2. Em uma parcial equilibrada, Gabriela acertou dois lobes seguidos para fazer 3 a 2. Em outro game parelho, Julia fez 30×40 com ataque na paralela. Na bola seguinte, Gabriela acertou uma bela diagonal, fazendo o 4 a 2. Mesmo com Gabriela no saque, as osorienses saíram tomando 0x30 na sétima parcial. Porém, elas conseguiram reagir e no smash de Julia marcaram o quinto ponto.

No oitavo game, Andressa e Maurielen perdiam de 0x40. Com quatro chances para fechar o jogo, a dupla da casa viu as visitantes igualarem a parcial graças a dois erros de Gabriela e um ataque na diagonal de Maurielen. No No-Ad (ponto decisivo), Julia tentou um ataque no fundo, mas jogou para fora, cedendo o 5 a 3. No nono game, Julia foi para o saque e ela e a parceira fizeram 30×0 na devolução na rede de Andressa. Após três erros seguidos das osorienses (ataque de Julia na rede, largada de Gabriela na rede e diagonal para fora de Julia), Andressa e Maurielen conseguiram a virada da parcial para 30×40. No primeiro Break Point, Gabriela acertou um lobe, fazendo 40×40.

E no ponto decisivo, Maurielen deu uma largada e Julia salvou, devolvendo com um lobe no fundo para fazer o 6 a 3 e confirmar o título para ela e a parceira. Com a vitória de Julia e Gabriela, Aline e Mariza de Santo Antônio da Patrulha ficaram com o 3º lugar, já que haviam perdido na semifinal para a dupla campeã pelo placar de 6 a 0.

A atleta Julia Simoni foi um dos destaques da competição. A osoriense de 12 anos de idade, além de vencer a D/C Feminina, também levou o troféu de campeã da C mista, no domingo (5). Jogando ao lado de Pedro Barbosa (Tramandaí), ela derrotou na final a dupla formada por Igor Julian (Cidreira) e Mari Oliveira (Palmares do Sul) por 6 a 3. Vale ressaltar que Julia e Pedro chegaram a estar perdendo por 3 a 1, mas conseguiram a virada. O ponto do título saiu em um No-Ad, onde Julia mandou um smash e Mari devolveu para fora. Com o resultado, Rafael/Kate (Tramandaí) ficaram em 3º lugar, já que haviam sido derrotados pela dupla campeã na semifinal pelo placar de 6 a 4.

Mista C: Vice-campeões Igor e Mari, campeões Pedro e Julia e 3os colocados Kate e Rafael.

MISTA D

O sábado (4), foi marcado pelas disputas da categoria D. Na Mista, nove duplas disputaram a competição. A final aconteceu na parte da noite e foi disputada pelas duplas Adriano/Daiana Oliveira Vs. Vinicius Bueno/Gabriela Ramos. Logo na primeira parcial, Adriano e Daiana abriram 40×0, no ace de Daiana e nas duas devoluções para fora de Gabriela. Após perderem duas chances para fechar, Daiana acertou um lobe e fez 1 a 0 no placar.

O empate saiu no game seguinte. Após saírem tomando 15×40, graças a dois erros de saque de Vinicius, Gabi e Vini reagiram e no No-Ad, Daiana mandou a devolução do saque para fora, cedendo o 1 a 1. Na 3ª parcial, Adriano chamou a responsabilidade e com um smash e uma bola na diagonal, confirmou o 2 a 1. Porém, Vinicius e Gabriela conseguiram a igualdade. Em um game marcado por muitos erros das duas duplas, a definição do ponto saiu no saque de Gabriela, que Daiana devolveu para fora (por muito pouco): 2 a 2.

Os erros seguiram na quinta parcial. No lobe para fora de Adriano, Vini e Gabi fizeram 30×40. Na sequência, Vinicius levantou uma bola e Adriano atacou para baixo, fazendo o 40×40. No ponto decisivo, após boa troca de bolas, Daiana jogou o ataque na diagonal para fora, confirmando a primeira quebra do jogo e a virada da dupla adversária para 3 a 2. Mas a vantagem de Vinicius e Gabriela não durou muito. Os erros seguiram no sexto game. Vencendo de 30×40, Daiana levantou uma bola e Vini mandou o smash para fora, cedendo o 3 a 3. Já na sétima parcial, Daiana chamou a responsabilidade, já que Adriano estava errando tudo, e fez o 4 a 3 com um smash na diagonal na linha.

Mesmo com Gabriela no saque, Daiana e Adriano fizeram 15×40 no oitavo game. Após salvarem dois Break Points na largada de Vini e no smash na rede de Daiana, no No-Ad, Adriano acertou o smash, fazendo 5 a 3. Em outra parcial equilibrada, Gabriela e Vinicius conseguiram a quebra de serviço aproveitando o smash na rede de Adriano: 5 a 4. Mesmo com Vini no saque, Daiana e Adriano fizeram 0x40 no 10º game, graças a dois lobes seguidos de Daiana. Na bola seguinte, Daiana mandou um smash e Vinicius devolveu na rede, cedendo o 6 a 4 e confirmando o título da Mista D para Adriano e Daiana. Com o resultado, Renan Rosa/Fernanda Bassani ficaram na 3ª posição, já que haviam perdido para a dupla campeã nas semifinais por 7 a 5.

Vice-campeões Vini e Gabriela e campeões Daiana e Adriano.

SÓ JOGAÇOS NA CATEGORIA C

O domingo (5), último dia de competição, foi marcado por grandes jogos na categoria C, com direito a duas finais sendo decididas no Tie Break. A primeira decisão foi a da Feminina. A disputa caseira entre Isabelli/Maria Luiza Vs Ane/Daia Camargo teve quase uma hora de duração.

Belli e Maria iniciaram fazendo 2 a 0. Em um primeiro game equilibrado, Isabelli fez 1 a 0 com um ataque na diagonal. Já na segunda parcial, as meninas aproveitaram os erros de saque de Ane para fazerem o 2º ponto. No terceiro game, Ane se recuperou e acertando tudo, ela e a parceira Daia descontaram na bola na rede de Belli: 2 a 1. Com Daia no saque, Maria e Isabelli abriram 0x40 no quarto game. E, após perderem dois Break Points, Maria deu um lobe e Ane devolveu na rede, cedendo o 3 a 1.

A partida seguiu com trocação de pontos, com cada dupla dominando uma parcial. No quinto game, Ane e Daia venciam por 15×40, quando Belli sacou e Ane devolveu no fundo, descontando para 3 a 2. No sexto game, aproveitando os erros das adversárias, Maria e Isabelli fizeram 4 a 2 no ataque para fora de Ane. Com Maria errando muito na sétima parcial, Daia e Ane descontaram para 4 a 3, no saque na rede de Maria. Depois de várias quebras, Daia e Ane conseguiram confirmar o serviço e a igualdade no marcador. Com Daia acertando tudo, a dupla fechou o game no ataque para baixo de Ane: 4 a 4.

Maria seguiu errando na nona parcial e na largada dela na rede, Daia e Ane viraram a partida para 5 a 4. Mas Isabelli e Maria Luiza não se abalaram e devolveram a virada. Com Ane no saque, a dupla fez 15×40 no ataque no fundo de Belli, que Ane não conseguiu pegar. Na jogada seguinte, Ane mandou o smash na rede, cedendo o 5 a 5. Já no 11º game, em uma parcial com lindos lances, Maria sacou e Ane devolveu para fora, cedendo o 40×30. Na sequência, Isabelli acertou um lobe, fazendo o 6 a 5. O 12º game foi marcado por belos ralis. Em uma bola na paralela, Daia fez o 40×15. E na jogada seguinte, Ane acertou um ataque na diagonal, fazendo o 6 a 6 e levando a disputa do título para o Tie Break

TIE BREAK

Após saírem perdendo por 1 a 0 no smash de Maria, Daia e Ane abriram 3 a 1 com três bolas de Ane: duas no fundo, que Belli não conseguiu defender, e um ataque na diagonal. Na chance de fazer o 4 a 1, Ane tentou outra diagonal, mas parou na rede, cedendo o 3 a 2. As duas duplas seguiram trocando pontos até que Isabelli acertou uma linda bola na definição do rali, deixando tudo igual: 5 a 5.

Na bola seguinte, Belli mandou o lobe para fora, cedendo o 6 a 5. No primeiro Match Point, Ane atacou para fora, cedendo o 6 a 6. Com outro erro de Ane, dessa vez na rede, foi a vez de Maria Luiza e Isabelli terem o Match Point. Daia deu uma largadinha, Maria levantou a bola e Daia matou o ponto: 7 a 7. Esse foi apenas o primeiro de quatro Match Points que Ane e Daia conseguiram salvar. Com a disputa empatada em 10 a 10, Maria sacou e Ane devolveu no fundo, virando o jogo para 11 a 10. Na jogada seguinte, Daia salvou um ataque no fundo, mas Maria fechou com um belo smash: 11 a 11. Na sequência, Isabelli mandou um ataque no fundo e Ane não alcançou: 12 a 11. Com mais uma chance para fechar a partida, dessa vez as meninas não desperdiçaram e no ataque de Maria no fundo, Isabelli e Maria Luiza fizeram o 13 a 11, confirmando a vitória e o título da Feminina C para a dupla. Com o resultado, Daniela Girardi e Flaviana ficaram com a terceira posição, já que haviam sido derrotas pelas campeãs na semifinal pelo placar de 7 a 5.

Feminina C: Vice-campeãs Ane e Daia Camargo, campeãs Maria e Belli e 3as colocadas Daniela e Flaviana.

MASCULINA C

Final: Leandro/Thiaguinho (Osório/Palmares) Vs Christian/Pretinho (Osório)

Já era madrugada de segunda (6), quando as duas duplas entraram para a última final da competição. Christian e Pretinho começaram com tudo e abriram 3 a 0 logo no início da partida. Vencendo o primeiro game por 15×40, Christian mandou um lobe e Leandro não defendeu: 1 a 0. Na segunda parcial, Pretinho soltou o braço no saque e em um smash, ele e o parceiro fizeram 40×0. Na jogada seguinte, Chris atacou e Thiaguinho não devolveu: 2 a 0. No terceiro game, Christian e Pretinho venciam por 0x40, mas Leandro e Thiaguinho buscaram a igualdade: 40×40. No No-Ad, Pretinho acertou um gancho, fazendo o 3 a 0.

Depois de um começo ruim, aos poucos Leandro e Thiaguinho voltaram para o jogo e conseguiram buscar o empate. No saque na rede de Chris, a dupla conseguiu o primeiro ponto. Em uma quinta parcial equilibrada, Leandro foi insistente para acertar o smash e fazer 40×30. Na bola seguinte, Christian atacou para fora, cedendo o 3 a 2. Com Leandro defendendo muito, ele e Thiago conseguiram o empate em 3 a 3 no saque na rede de Pretinho.

O sétimo game foi marcado por muitos erros de Leandro. Depois de errar dois dos três primeiros saques, o atleta mandou o lobe para longe, cedendo o 4 a 3 para a dupla adversária. Em um oitavo game equilibrado, Christian sacou na rede, cedendo o 30×40. Na jogada seguinte, Chris sacou e Leandro devolveu com uma linda diagonal: 4 a 4. Em outra parcial parelha, Thiaguinho e Leandro conseguiram a virada, no smash na rede de Christian: 5 a 4. Mas aí foi a vez de Pretinho e Chris buscarem a igualdade. Depois de belos ralis, a dupla vencia por 30×15, quando Pretinho caiu sentindo o joelho. Após algum tempo paralisado para o atleta receber atendimento, realizado pelo adversário Thiago, a partida recomeçou. Aproveitando dois erros de Leandro (um na rede e um para fora), Christian e Pretinho fizeram 5 a 5.

O 11º game também foi de muito equilíbrio. No ace de Leandro, ele e o parceiro fizeram 40×30. Na sequência, Pretinho mandou o smash na rede, cedendo o 6 a 5. Naquela altura da partida, Christian e Pretinho estavam sentindo mais o cansaço, já que haviam tido que passar por dois Tie Breaks antes da final. Mal sabiam eles que estavam prestes a enfrentar o terceiro. Mesmo tomando 0x40, após dois erros de saque de Chris, a dupla conseguiu buscar o empate, graças aos erros da dupla adversária: devolução para fora e smash na rede de Leandro, além de smash na rede de Thiaguinho. No ponto decisivo, Leandro mandou o smash, Christian devolveu e Leandro não conseguiu pegar: 6 a 6 e a final da Masculina C seria decidida no Tie Break.

TIE BREAK

No smash de Thiaguinho na paralela, ele e Leandro fizeram 1 a 0. Na sequência, Leandro levantou e Christian mandou o smash: 1 a 1. Mas na jogada seguinte, Chris mandou o lobe para fora, cedendo o 2 a 1. Melhores fisicamente, Leandro e Thiago fizeram 4 a 1 na devolução para fora de Pretinho e no smash na diagonal de Leandro. Nessa altura, Pretinho já não aguentava mais as dores.

Depois de Thiaguinho mandar uma bola para fora, ele e o parceiro chegaram a fazer 6 a 2, no smash do próprio Thiago e no smash para fora de Christian. Após a jogada, Chris foi ao chão com câimbras. Na raça, Pretinho e Christian não se entregaram e, depois de salvarem quatro Match Points: no saque e devolução da rede de Thiaguinho, no ace de Pretinho e no ataque para fora de Thiago; conseguiram a virada, no lobe para fora de Leandro: 7 a 6.

Quase sem conseguir ficar em pé, Chris mandou o primeiro saque na rede, desperdiçando o Match Point. No lance seguinte, Thiaguinho mandou o smash e Pretinho devolveu com um lobe para fora, cedendo o 8 a 7. Com mais um Match Point, dessa vez Leandro e Thiaguinho não desperdiçaram a chance para fechar a partida e no ataque na rede de Christian, a dupla fez 9 a 7 e confirmou o título da Masculina C. Com o resultado, Francisco e Jonatan Terra ficaram com 3º lugar, já que eles acabaram perdendo para a dupla campeã na semifinal por 6 a 2.

Masculina C: Vice-campeões Pretinho e Christian, campeões Leandro e Thiaguinho e 3º colocado Jonatan.

OUTRAS CATEGORIAS DO TORNEIO DE ANIVERSÁRIO DE 2 ANOS DO SOUL CATEGORIAS CAMPEÕES FINAL . . VICE-CAMPEÕES TERCEIROS COLOCADOS MASCULINA D/C Alex/Otávio 6 X 2 Thiaguinho/Eduardo Boeira Everton Orige/Jonatan Terra (*5×7) MASCULINA D Fabricio/Gamarra 6 X 3 Bernardo/Davi Lessa Everton Orige/Paulinho (*6×3) FEMININA D Carol Paula/Lucian Cunha 6 X 2 Bianca/Renata Gabriela/Sophia (*6×4)

Masculina D/C: Vice-campeões Eduardo e Thiaguinho, campeões Alex e Otávio e 3º colocado Everton.

Masculina D: Vice-campeões Bernardo e Davi, campeões Fabricio e Gamarra e 3os colocados Paulinho e Everton.