Temporal causa estragos no Litoral Norte

O temporal que atingiu o Litoral Norte gaúcho entre a noite de domingo (16) e a madrugada de segunda-feira (17) causou diversos transtornos aos moradores da região. Além das fortes chuvas, o vento forte acabou ocasionando diversos estragos. De acordo com a estação de meteorologia do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar), as rajadas chegaram a ultrapassar os 140 quilômetros por hora (km/h).

Em Osório, o vento acabou derrubando a estrutura do Circo Fox, montado no terreno ao lado da Vila Olímpica. Cerca de 200 pessoas assistiam a uma apresentação no momento do ocorrido. Assim que a ventania começou, os espectadores começaram a ser evacuados. Apesar disso, 100 pessoas teriam ficado embaixo da lona quando ela desabou. Dez pessoas acabaram se ferindo, mas sem gravidade. Elas foram socorridas pelos agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e também para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

Nas redes sociais, o Circo lançou uma Nota Oficial, onde agradeceu o trabalho realizado pelos bombeiros e pelo Samu, assim como as mensagens de apoio da população. “Estamos todos bem, na medida do possível, e, aos poucos, vamos nos recuperar do ocorrido”, diz trecho da Nota.

Temporal acabou destruindo Centro de distribuição da Fruki Bebidas em Osório.

MAIS PREJUÍZOS

Ainda em Osório, aproximadamente 100 residências ficaram destelhadas devido ao temporal. Os bairros mais atingidos foram: Albatroz, Caravágio, Laranjeiras, Medianeira e Várzea do Padre. Além disso, sete escolas municipais também sofreram avarias. Já o Centro de Distribuição (CD) da Fruki Bebidas, ficou praticamente todo destruído, tendo sido registrada a queda de parte do telhado. A empresa informou que já está providenciando o conserto da estrutura e que a sede ficará fechada para realização dos trabalhos, sem gerar prejuízo à entrega dos clientes.

Durante a manhã de segunda, o cenário de destruição podia ser visto em diferentes pontos da cidade, com fios arrebentados, galhos caídos e vidraças quebradas. A equipe da Secretaria de Obras iniciou o trabalho de limpeza e manutenção das ruas. A prefeitura está auxiliando as vítimas e disponibilizou um número para contato: (51) 99591-3047. “Estamos com a prefeitura mobilizada para atender a população. Visitei todos os bairros e estamos atendendo as famílias atingidas”, declarou o prefeito osoriense Romildo Bolzan Júnior.

Granizo foi registrado por moradores do município de Tavares.

OUTROS MUNICÍPIOS

Outras cidades da região também registraram prejuízos. Em Xangri-lá, diversos postes caíram na Rua Rio Forqueta. A Defesa Civil do município segue com dificuldade para contar os estragos, devido à problemas de energia, internet e telefonia. Já em Tavares, houve queda de granizo. As pedras de gelo causaram danos em pelo menos 250 casas nas localidades rurais de Benedito, Cerrito, Harmonia, Santana, Sesmaria e Taquaral.

Em Imbé, o vento destalhou casas e derrubou placas. Os estragos foram flagrados do Centro da cidade até o balneário Mariluz, onde uma árvore acabou caindo sobre uma residência. Felizmente, ninguém ficou ferido. Já na Escola Norberto Martinho Cardoso, no bairro Nova Nordeste, o ginásio desabou, tendo parte das telhas arrancadas. Devido a situação, a prefeitura imbeense cancelou as aulas previstas para segunda, ais quais irão retornar só na próxima semana. Além disso, o prefeito Ique Vedovato declarou que o Município irá decretar situação de emergência.

Por fim, em Tramandaí, a lona da estrutura montada na Rua Coberta foi arrancada e atingiu seis automóveis. Felizmente, ninguém ficou ferido. Prédios Públicos, como os das Escolas Dêntice, Dom Pedro I e Indianápolis, assim como o do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) São Francisco II, ficaram danificados. Tramandaí também registrou dois incêndios em residências. Além disso, os bombeiros precisaram resgatar uma pessoa que ficou presa em elevador. No final, o temporal deixou Imbé e Tramandaí completamente às escuras, devido a problemas registrados na subestação de energia.

Até o final desta segunda-feira, aproximadamente 50 mil pessoas ainda seguiam sem luz em todo o RS. No Litoral Norte gaúcho, as maiores cidades afetadas eram Osório e Tramandaí. A CEEE Equatorial afirmou que suas equipes estão trabalhando para reabastecer o serviço de energia o mais rápido possível. Porém, a Companhia ressalta que os trabalhos poderão ser afetados conforme as condições climáticas. Informações podem ser obtidas pelo telefone: 0800 721 2333, pelo Whatsapp: (51) 3382-5500 ou pelo site da CEEE: www.ceee.equatorialenergia.com.br.

Vendaval deixou postes pendurados na região central da cidade de Imbé.

